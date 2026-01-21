ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 134 Dollar
- Jefferies belässt Netflix auf "Buy" mit 134 USD.
- Margenausblick 2026 negativ, Umsatzwachstum positiv.
- Übernahme von Warner Bros Discovery als Kursfaktor.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Netflix nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Videostreaming-Anbieter habe im Schlussquartal 2025 durchwachsen abgeschnitten, konstatierte James Heaney in seiner Reaktion vom Dienstagabend. Zu den wichtigsten negativen Aspekten zählt er den Margenausblick für 2026. Dagegen liege das angepeilte Umsatzwachstum ein wenig über der Konsensschätzung. Außerdem habe das Management die durchgesickerten Ziele für 2030 bestätigt. Insgesamt billigt Heaney dem Unternehmen eine gute Geschäftsentwicklung zu. Die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Übernahme von Warner Bros Discovery sieht er als wichtigen positiven Kursfaktor./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 87,26 auf Nasdaq (21. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -9,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 298,12 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 150,00USD was eine Bandbreite von +43,25 %/+71,90 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 134 US-Dollar
