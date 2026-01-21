    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 134 Dollar

    • Jefferies belässt Netflix auf "Buy" mit 134 USD.
    • Margenausblick 2026 negativ, Umsatzwachstum positiv.
    • Übernahme von Warner Bros Discovery als Kursfaktor.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Netflix nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Videostreaming-Anbieter habe im Schlussquartal 2025 durchwachsen abgeschnitten, konstatierte James Heaney in seiner Reaktion vom Dienstagabend. Zu den wichtigsten negativen Aspekten zählt er den Margenausblick für 2026. Dagegen liege das angepeilte Umsatzwachstum ein wenig über der Konsensschätzung. Außerdem habe das Management die durchgesickerten Ziele für 2030 bestätigt. Insgesamt billigt Heaney dem Unternehmen eine gute Geschäftsentwicklung zu. Die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Übernahme von Warner Bros Discovery sieht er als wichtigen positiven Kursfaktor./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 134 US-Dollar

