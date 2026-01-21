IsoEnergy Ltd. gibt 50 Millionen Dollar Bought-Deal-Finanzierung bekannt

Toronto, 20. Januar 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. (TSX:ISO, NYSE American:ISOU) (das „Unternehmen“ oder „IsoEnergy“) (- https://www .commodity-tv.com/play/isoenergy-exciting-ceo-insights-on-the-world-nuclear-association-meeting-and-corporate-update/ -) gibt bekannt, das man eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken (die „Emissionsbanken“) geschlossen hat, wonach die Emissionsbanken sich bereit erklärt haben, auf Basis eines Festkaufvertrags 3.333.400 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) zu einem Preis von 15,00 CAD pro Stammaktie (der „Angebotspreis“) zu erwerben, was einem Bruttoerlös von 50.001.000 CAD entspricht (das „Angebot“).

Das Unternehmen hat zugestimmt, den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu 500.010 zusätzlichen Stammaktien zum Angebotspreis zu gewähren, die ganz oder teilweise, jederzeit und von Zeit zu Zeit bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken und zur Marktstabilisierung. Wenn diese Option vollständig ausgeübt wird, werden im Rahmen des Angebots zusätzliche Bruttoeinnahmen in Höhe von 7.500.150 CAD erzielt, sodass sich die Bruttoeinnahmen aus dem Angebot insgesamt auf 57.501.150 CAD belaufen.

Die Stammaktien werden im Wege eines Prospektnachtrags angeboten, der in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec sowie in den Vereinigten Staaten auf Privatplatzierungsbasis und in anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten eingereicht wird, sofern keine Prospektpflicht oder vergleichbare Verpflichtung besteht. Der Zugang zum Prospektnachtrag und zum entsprechenden Basisprospekt sowie zu etwaigen Änderungen daran wird innerhalb von zwei Geschäftstagen unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca gemäß den Wertpapiergesetzen über die Verfahren für den Zugang zu einem Basisprospekt, einem Prospektnachtrag und etwaigen Änderungen daran möglich sein.