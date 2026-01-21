BARCLAYS stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio nahm am Dienstagabend die Anlagestory der Düsseldorfer ab 2030 unter die Lupe. Ein Bewertungsaufschlag sei dann aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials noch immer gerechtfertigt. Die Margen dürften allerdings 2029/30 ihren Zenit erreichen. Für 2035 rechnet Osorio mit einem Umsatz von 66 Milliarden Euro bei einer Marge von 19 Prozent./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 1.900EUR auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Afonso Osorio

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2175

Kursziel alt: 2060

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



