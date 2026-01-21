JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani widmete sich am Mittwoch der jüngsten Überarbeitung der Magenta-Mobilfunkpreise. Vor allem die Preise für zusätzliche SIM-Karten im Familientarif änderten sich für künftige Neukunden. Seit Juli 2025 hätten damit die Telekom, Vodafone und O2 die Preise angezogen. 1&1 habe derweil aggressiv die Preise gesenkt. Letztere seien für Haushalte mit zwei SIM-Karten im Einstiegsbereich mit 30GB-Datenvolumen die günstigsten, die Telekom bei Verträgen mit unbegrenztem Datenvolumen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 26,82EUR auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



