Die größten Aufsteiger der Woche vom 14.01.-21.01.2026 in der wO Community
Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
Siemens Energy
Monatsperformance: +9,59 %
Monatsperformance: +9,59 %
Platz 1
Silver47 Exploration
Monatsperformance: -3,91 %
Monatsperformance: -3,91 %
Platz 2
Quantum eMotion
Monatsperformance: -6,69 %
Monatsperformance: -6,69 %
Platz 3
Silver Storm Mining
Monatsperformance: +5,01 %
Monatsperformance: +5,01 %
Platz 4
Gerresheimer
Monatsperformance: -6,65 %
Monatsperformance: -6,65 %
Platz 5
Evotec
Monatsperformance: +12,85 %
Monatsperformance: +12,85 %
Platz 6
Netlist
Monatsperformance: +42,96 %
Monatsperformance: +42,96 %
Platz 7
PayPal
Monatsperformance: -8,05 %
Monatsperformance: -8,05 %
Platz 8
TKMS
Monatsperformance: +43,76 %
Monatsperformance: +43,76 %
Platz 9
Atos
Monatsperformance: +17,88 %
Monatsperformance: +17,88 %
Platz 10
Schaeffler
Monatsperformance: +31,63 %
Monatsperformance: +31,63 %
Platz 11
ABO Energy
Monatsperformance: -48,64 %
Monatsperformance: -48,64 %
Platz 12
General European Strategic Investments
Monatsperformance: -80,00 %
Monatsperformance: -80,00 %
Platz 13
Iconic Minerals
Monatsperformance: +31,36 %
Monatsperformance: +31,36 %
Platz 14
BayWa
Monatsperformance: +53,58 %
Monatsperformance: +53,58 %
Platz 15
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte