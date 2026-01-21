Almonty Industries, Focus Minerals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Focus Minerals
|+11,88 %
|Rohstoffe
|🥈
|Vulcan Energy Resources
|+9,93 %
|Rohstoffe
|🥉
|DeFi Technologies
|+8,19 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|DroneShield
|-5,10 %
|Sonstige Technologie
|🟥
|Netflix
|-5,73 %
|Printmedien
|🟥
|Corvus Pharmaceuticals
|-8,85 %
|Biotechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Energy Transition Minerals
|Rohstoffe
|🥈
|European Lithium
|Rohstoffe
|🥉
|Diginex
|Informationstechnologie
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|TempraMed Technologies
|Gesundheitswesen
|Netflix
|Printmedien
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|89
|Rohstoffe
|🥈
|Silber
|78
|Rohstoffe
|🥉
|DroneShield
|60
|Sonstige Technologie
|Tesla
|57
|Fahrzeugindustrie
|Novavax
|56
|Biotechnologie
|Borussia Dortmund
|50
|Freizeit
Focus Minerals
Wochenperformance: +9,71 %
Platz 1
Vulcan Energy Resources
Wochenperformance: -5,81 %
Platz 2
DeFi Technologies
Wochenperformance: -13,57 %
Platz 3
Platz 4
Netflix
Wochenperformance: -10,22 %
Platz 5
Corvus Pharmaceuticals
Wochenperformance: +182,71 %
Platz 6
Energy Transition Minerals
Wochenperformance: +23,30 %
Platz 7
European Lithium
Wochenperformance: +25,94 %
Platz 8
Diginex
Wochenperformance: -34,04 %
Platz 9
Platz 10
TempraMed Technologies
Wochenperformance: -1,83 %
Platz 11
Netflix
Wochenperformance: -10,22 %
Platz 12
Almonty Industries
Wochenperformance: +5,64 %
Platz 13
Silber
Wochenperformance: +9,39 %
Platz 14
Platz 15
Tesla
Wochenperformance: -5,69 %
Platz 16
Novavax
Wochenperformance: -5,11 %
Platz 17
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -2,68 %
Platz 18
