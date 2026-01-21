Politische Unsicherheit belastet die US-Börse

Eine schnelle Rückkehr zu neuen Höchstständen erscheint unter den aktuellen Umständen eher unwahrscheinlich. Stattdessen könnten die Kurse weiter nachgeben, was für Anleger neue Chancen, aber auch Risiken eröffnet. Sollte der Index weiter fallen, wären nochmals deutlich niedrigere Kursstände um 6.720 und 6.550 Punkten denkbar.

In den vergangenen Tagen haben sich die Anzeichen für fallende Kurse deutlich verstärkt. Der S&P 500 konnte seine Rekordstände nicht halten und gab spürbar nach. Am Dienstag rutschte der Index auf ein Niveau zurück, das häufig als wichtige Orientierungsmarke für den mittelfristigen Trend gilt. Das deutet darauf hin, dass sich die Börse derzeit in einer Korrekturphase befindet.

Kurzfristig ist zwar eine leichte Erholung möglich, diese dürfte jedoch begrenzt bleiben. Experten rechnen damit, dass sich der Abwärtstrend anschließend fortsetzt, solange keine positiven politischen oder wirtschaftlichen Impulse kommen.

Die Entwicklung zeigt einmal mehr, wie stark die Finanzmärkte derzeit von politischen Entscheidungen und Stimmungen beeinflusst werden. Entsprechend schwankungsanfällig bleibt das Börsengeschehen in den kommenden Tagen.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order unter: 6.820 Punkten

Kursziele : 6.720/6.550 Punkte

Verlustbegrenzung : über 6.940 Punkten

Renditechance via DU2JGL : 110 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5UUF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,00 - 2,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.593,983 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 6.593,983 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.835,48 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 28,95 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2JGL Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,08 - 2,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7.071,607 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 7.071,607 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.835,48 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.550 Punkte Hebel: 27,57 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.