Verluste etwas eingegrenzt

Aus charttechnischer Sicht könnte der DAX in den kommenden Stunden noch einmal ansteigen und Kurse um 24.940 Punkte erreichen, im besten Fall sogar bis etwa 25.070 Punkte. Entscheidend wird jedoch sein, ob es politische Entspannungssignale aus den USA gibt.

Im Laufe des Dienstags fiel der DAX zeitweise auf rund 24.507 Punkte. Damit erreichte er ein Kursniveau, das von unseren Börsenexperten bereits zuvor als möglicher Einstiegsbereich für Anleger eingeschätzt worden war. Wer auf diesem Niveau gekauft hat, kann kurzfristig bereits Gewinne verzeichnen.

Ein möglicher Wendepunkt steht bereits heute an: US-Präsident Donald Trump wird beim Weltwirtschaftsforum in Davos erwartet und trifft dort auf führende Politiker aus aller Welt. Sollten seine Aussagen den Konflikt weiter verschärfen, drohen neue Kursverluste. In diesem Fall könnte der DAX erneut deutlich fallen – möglicherweise bis auf rund 23.968 Punkte.

Die kommenden Stunden gelten daher als besonders wichtig für die Finanzmärkte. Derzeit werden die Börsen stark von politischen Nachrichten beeinflusst, was zu schnellen und teils starken Richtungswechseln führen kann.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.703 Punkten

Weiter Rückfallrisiken im Markt, Trump-Aussagen entscheidend!

VDAX deutlich angestiegen - hohe Nervosität im Markt!

Tagesanalyse: RSI: um 49 - Neutral MACD: 276 - Buy - fallend! MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 51 auf "Neutral" gewechselt! Anlaufmarken nach oben bei 24.836 / 24.940 / 25.070 und 25.197 Punkten, nach unten bei 24.480 / 24.328 / 24.153 und 23.968 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX im Korrekturmodus VDAX-New Angstlevel deutlich gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (19. Januar 2026): Bei 19,38% (steigend) (Vortag: 16,10%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Market-Buy-Position bei 24.703 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.450 Punkten. Kursziele bei 24.940/25.070 Punkten 2. Sell-Limit-Position bei 25.000 Punkten prüfen, Stopp bei 25.150 Punkten. Kursziel bei 24.500 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU53HX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,97 - 8,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.766,58 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.766,58 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.703,13 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.070 Punkte Hebel: 27,58 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8JGD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,05 - 9,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.541,05 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.541,05 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.703,13 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,19 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

