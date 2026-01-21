    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    1049 Aufrufe 1049 0 Kommentare 0 Kommentare

    NVIDIA-Aktie weiter unter Druck

    Zusätzliche Verwirrung kam am Dienstag aus Taiwan: Der Serverhersteller Inventec erklärte, dass noch immer keine endgültige Entscheidung vorliege, ob der H200-Chip tatsächlich in China verkauft werden darf. Laut einem Reuters-Bericht aus der vergangenen Woche haben chinesische Zollbehörden sogar signalisiert, dass der Chip derzeit nicht eingeführt werden darf. Ob es sich dabei um ein festes Verbot oder nur um eine vorübergehende Maßnahme handelt, ist bislang offen.

    Fest steht jedoch: Viele chinesische Unternehmen hätten großes Interesse an dem Chip. Gleichzeitig haben wichtige Zulieferer von NVIDIA ihre Produktion teilweise gestoppt, weil Lieferungen von chinesischen Behörden blockiert oder nicht eindeutig genehmigt werden. Das zeigt, wie angespannt die Lage aktuell ist.

    Auch aus Sicht des Aktienkurses bleibt das Bild angespannt. Die NVIDIA-Aktie zeigt weiterhin Anzeichen für einen möglichen Trendwechsel nach unten. Der Kurs ist zuletzt mehrfach zurückgegangen und könnte bei weiteren Verlusten deutlich tiefer notieren. Sollte die Aktie nachhaltig unter die Nackenlinie einer im Vorfeld aufgebauten SKS-Formation bei 170,00 US-Dollar fallen, wäre ein größerer Rücksetzer auf 152,89 US-Dollar möglich.

    Umgekehrt müssten die Kurse wieder klar über das Niveau der rechten Schulter und der Preismarke von 200,00 US-Dollar steigen, um diese negative Entwicklung zu stoppen. Erst oberhalb dieses Widerstandes würde sich das Bild wieder merklich aufhellen.

    Besonders spannend wird es Ende Februar: Am 25. Februar 2026 legt NVIDIA seine neuen Geschäftszahlen vor. Spätestens dann dürfte sich zeigen, wie stark die politischen Unsicherheiten und der China-Konflikt das Unternehmen tatsächlich belasten.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    SHORT

    _____________________________________________________________________

    Stop-Sell Order : unter 170,00 US-Dollar

    Kursziele : 152,89/130,00 US-Dollar

    Verlustbegrenzung : über 181,00 US-Dollar

    Renditechance via DU56J3 : 145 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 186,08 // 190,44 // 193,63 // 199,05 US-Dollar
    Unterstützungen: 176,34 // 170,00 // 164,07 // 152,89 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU1KFD Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,14 - 1,15 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 165,9795 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp.
    KO-Schwelle: 165,9795 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 179,63 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 13,30 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU60JR Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,15 - 1,16 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 192,4842 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp.
    KO-Schwelle: 192,4842 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 179,63 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 152,89 US-Dollar
    Hebel: 13,15 Kurschance: + 145 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Autor
    Ingmar Königshofen
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Ingmar Königshofen
    NVIDIA-Aktie weiter unter Druck Zusätzliche Verwirrung kam am Dienstag aus Taiwan: Der Serverhersteller Inventec erklärte, dass noch immer keine endgültige Entscheidung vorliege, ob der H200-Chip tatsächlich in China verkauft werden darf. Laut einem Reuters-Bericht aus der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     