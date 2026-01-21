NVIDIA-Aktie weiter unter Druck

Fest steht jedoch: Viele chinesische Unternehmen hätten großes Interesse an dem Chip. Gleichzeitig haben wichtige Zulieferer von NVIDIA ihre Produktion teilweise gestoppt, weil Lieferungen von chinesischen Behörden blockiert oder nicht eindeutig genehmigt werden. Das zeigt, wie angespannt die Lage aktuell ist.

Zusätzliche Verwirrung kam am Dienstag aus Taiwan: Der Serverhersteller Inventec erklärte, dass noch immer keine endgültige Entscheidung vorliege, ob der H200-Chip tatsächlich in China verkauft werden darf. Laut einem Reuters-Bericht aus der vergangenen Woche haben chinesische Zollbehörden sogar signalisiert, dass der Chip derzeit nicht eingeführt werden darf. Ob es sich dabei um ein festes Verbot oder nur um eine vorübergehende Maßnahme handelt, ist bislang offen.

Auch aus Sicht des Aktienkurses bleibt das Bild angespannt. Die NVIDIA-Aktie zeigt weiterhin Anzeichen für einen möglichen Trendwechsel nach unten. Der Kurs ist zuletzt mehrfach zurückgegangen und könnte bei weiteren Verlusten deutlich tiefer notieren. Sollte die Aktie nachhaltig unter die Nackenlinie einer im Vorfeld aufgebauten SKS-Formation bei 170,00 US-Dollar fallen, wäre ein größerer Rücksetzer auf 152,89 US-Dollar möglich.

Umgekehrt müssten die Kurse wieder klar über das Niveau der rechten Schulter und der Preismarke von 200,00 US-Dollar steigen, um diese negative Entwicklung zu stoppen. Erst oberhalb dieses Widerstandes würde sich das Bild wieder merklich aufhellen.

Besonders spannend wird es Ende Februar: Am 25. Februar 2026 legt NVIDIA seine neuen Geschäftszahlen vor. Spätestens dann dürfte sich zeigen, wie stark die politischen Unsicherheiten und der China-Konflikt das Unternehmen tatsächlich belasten.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell Order : unter 170,00 US-Dollar

Kursziele : 152,89/130,00 US-Dollar

Verlustbegrenzung : über 181,00 US-Dollar

Renditechance via DU56J3 : 145 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1KFD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,14 - 1,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 165,9795 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 165,9795 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 179,63 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,30 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU60JR Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,15 - 1,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 192,4842 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 192,4842 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 179,63 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 152,89 US-Dollar Hebel: 13,15 Kurschance: + 145 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.