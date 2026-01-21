    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    Joint Venture gegen Stromnot

    1153 Aufrufe 1153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alibaba setzt auf Chinas Atomstrom für KI-Rechenzentren

    Der chinesische Tech-Konzern Alibaba kooperiert mit Chinas führendem Atomunternehmen, um den Stromhunger seiner KI-Rechenzentren zu stillen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Alibaba gründet Joint Venture mit Atomkraftwerk.
    • KI-Rechenzentren benötigen zuverlässige Energiequellen.
    • Milliardeninvestitionen in KI erhöhen Strombedarf stark.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Joint Venture gegen Stromnot - Alibaba setzt auf Chinas Atomstrom für KI-Rechenzentren
    Foto: Dall-E

    Alibaba hat in dieser Woche ein Gemeinschaftsunternehmen zur Stromerzeugung gegründet – gemeinsam mit China National Nuclear Power und weiteren Partnern. Das Joint Venture ist mit einem registrierten Kapital von 250 Millionen Yuan (rund 35,9 Millionen US-Dollar) ausgestattet. Ziel ist es, die Energieversorgung für Alibabas datenintensive KI-Infrastruktur abzusichern.

    Konkrete Details zum Umfang, zu Standorten oder zur operativen Ausgestaltung wurden bislang nicht veröffentlicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alibaba Group ADR!
    Long
    133,40€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    173,01€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 14,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Strom wird zum Engpassfaktor der KI-Ära

    Technologiekonzerne suchen zunehmend nach verlässlichen, CO₂-armen Energiequellen, um ihre wachsenden Rechenzentren rund um die Uhr betreiben zu können. Von den USA bis nach Asien gilt Strom als einer der zentralen Engpassfaktoren für den weiteren Ausbau künstlicher Intelligenz.

    Internationale Wettbewerber wie Meta Platforms und Microsoft haben bereits Vereinbarungen mit Nuklear- und Energieunternehmen geschlossen, um sich langfristig saubere Grundlast zu sichern. Kernenergie gilt dabei als besonders attraktiv, da sie unabhängig von Wetterbedingungen konstant Leistung liefert.

    Chinas Sonderweg: Atomkraft trifft Erneuerbare

    In China verfolgt die Regierung bislang einen etwas anderen Kurs. Die politische Linie setzt stark auf den massiven Ausbau von Solar- und Windkraft, um den steigenden Bedarf von Cloud- und KI-Anwendungen zu decken. Dennoch zeigt die Allianz zwischen Alibaba und dem Atomkonzern, dass auch Kernenergie als strategische Ergänzung an Bedeutung gewinnt.

    Milliardeninvestitionen erhöhen den Druck

    Alibaba hat angekündigt, über mehrere Jahre hinweg mehr als 53 Milliarden US-Dollar in KI-Entwicklung und Forschung zu investieren. Ein erheblicher Teil dieses Budgets dürfte in den Bau und Betrieb neuer Rechenzentren fließen.

    Parallel dazu wächst weltweit die Sorge vor steigenden Strompreisen für Verbraucher. In den USA treibt die Trump-Administration Pläne voran, Technologiekonzerne stärker an der Finanzierung neuer Kraftwerke zu beteiligen, um sowohl den KI-Ausbau zu beschleunigen als auch den Preisdruck im Energiemarkt zu dämpfen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Joint Venture gegen Stromnot Alibaba setzt auf Chinas Atomstrom für KI-Rechenzentren Der chinesische Tech-Konzern Alibaba kooperiert mit Chinas führendem Atomunternehmen, um den Stromhunger seiner KI-Rechenzentren zu stillen.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     