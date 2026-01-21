    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAssicurazioni Generali AktievorwärtsNachrichten zu Assicurazioni Generali
    GOLDMAN SACHS stuft GENERALI SPA auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 34,40 auf 36,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Bei Generali führt dies zu einem Anstieg./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 34,20EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Andrew Baker
    Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 36,30
    Kursziel alt: 34,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



