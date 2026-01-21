KI statt Creme: Warum L'Oréal jetzt auf dieses Tech-Talent setzt

Das Zentrum soll als globaler Stützpunkt für KI-getriebene Innovationen dienen. L'Oréal will dort neue digitale Lösungen für die Schönheitsbranche entwickeln und schneller weltweit ausrollen. Bis 2030 sollen rund 2.000 neue Tech-Arbeitsplätze entstehen.

Der französische Kosmetikkonzern L'Oréal investiert mehr als 35 Milliarden Rupien (rund 326 Millionen Euro) in ein neues Beauty-Tech-Zentrum in der südindischen Stadt Hyderabad, wie Reuters berichtete. Das Unternehmen kündigte die Pläne am Mittwoch in einer Erklärung an.

Partnerschaft mit der Regionalregierung

Konzernchef Nicolas Hieronimus und die Regierung des Bundesstaates Telangana besiegelten die Partnerschaft am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Telangana hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Standort für Technologie und ausländische Investitionen in Südindien entwickelt. Hyderabad gilt dabei als zentraler Magnet für internationale Konzerne aus der IT- und Start-up-Szene.

L'Oréal will die lokale Tech-Kompetenz nutzen, um Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz schneller zu testen und in den Markt zu bringen. Der Konzern setzt dabei auf datenbasierte Haut- und Haaranalysen sowie personalisierte Produktempfehlungen.

Rückenwind durch engere Beziehungen zwischen Frankreich und Indien

Die Investition fällt in eine Phase enger werdender wirtschaftlicher Beziehungen zwischen Indien und Frankreich. Das bilaterale Handelsvolumen lag 2024 bei 15 Milliarden US-Dollar. Beide Regierungen treiben den Ausbau der Partnerschaft voran.

Reuters berichtete im Dezember, dass beide Seiten seit 2024 an einer Neufassung ihres Doppelbesteuerungsabkommens arbeiten. Ziel ist es, das Abkommen an globale Standards zur Steuertransparenz anzupassen. Das soll Investitionen erleichtern und rechtliche Hürden senken.

Für L'Oréal ist Indien nicht nur ein Wachstumsmarkt für Kosmetik, sondern auch ein strategischer Standort für digitale Entwicklung. Mit dem neuen Zentrum verankert der Konzern Forschung, Software und Produktinnovation enger im Land und stärkt zugleich seine globale Technologie-Agenda.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 384,4EUR auf Euronext Paris (20. Januar 2026, 17:38 Uhr) gehandelt.