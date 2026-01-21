Pilotmine, Bohrflut und Blue-Sky-Potenzial bei Tocvan

Mit dem heutigen Projekt-Update zum Gran Pilar Gold-Silber-Projekt sowie einem begleitenden Social-Media-Post von CEO Brodie Sutherland wird deutlich: Der Bau der Pilotmine wird konkret, und parallel beginnt die nächste intensive Bohrphase.

Nach Jahren der Exploration und Vorbereitung erreicht Tocvan Ventures Corp. nun einen Punkt, an dem aus geologischer Theorie operative Realität wird.

Bemerkenswert ist dabei, dass diese operative Beschleunigung auf eine Phase folgt, in der die Aktie seit Jahresbeginn in einer engen Handelsspanne mit stabilen Schlusskursen im Bereich von etwa 1,13 bis 1,20 CAD konsolidiert.

Aktienkurs von Tocvan Ventures Corp. an der kanadischen Heimatbörse seit 2025: Nach dem Ausbruch über den blauen Widerstand im Dezember zeigt die Aktie seit Jahresbeginn eine ausgeprägte Stabilisierung in einer engen Handelsspanne. Die anhaltende Seitwärtskonsolidierung bei gleichzeitig nachlassendem Verkaufsdruck kann als technische Bodenbildungsphase interpretiert werden.

Pilotmine: Vom Konzept zur Realität

Nach erteilter Genehmigung für eine 10-jährige Pilotmine wird das Gelände aktuell aktiv vorbereitet. Dazu zählen Einzäunung, Standorterschließung sowie die Beschaffung zentraler Anlagentechnik. Ziel ist es, Exploration erstmals in reale Wertschöpfung zu überführen und gleichzeitig die Basis für eine spätere kommerzielle Produktion zu legen.

Die Pilotmine ist dabei kein isolierter Testlauf, sondern ein strategischer Zwischenschritt, um:

metallurgische Parameter unter realen Bedingungen zu optimieren,

sofortige Cashflows zu generieren,

und das Projekt technisch wie wirtschaftlich weiter zu de-risikieren.

Damit verschiebt sich der Fokus erstmals von der reinen Ressourcendefinition hin zur monetären Nutzung des Projekts: Ein Schritt, den nur wenige Explorer erfolgreich vollziehen.

„Wir sind begeistert von der sich aufbauenden Dynamik bei Gran Pilar, während wir uns in Richtung Pilotproduktion und weiterer Ressourcendefinition bewegen. Unser Team hat mit großem Einsatz daran gearbeitet, das Projekt erfolgreich zu positionieren, und wir freuen uns darauf, die ausstehenden Ergebnisse mit unseren Aktionären und Partnern zu teilen.“ Tocvan-CEO Brodie Sutherland in der heutigen Pressemitteilung

Bohrergebnisse: Kontinuierlicher Newsflow

Parallel zum Aufbau der Pilotmine laufen die Bohraktivitäten wieder an. Besonders relevant:

Laborergebnisse aus den ersten Bohrungen von Ende 2025 im North Block stehen unmittelbar bevor.

Channel-Proben aus neu freigelegten Zonen werden aktuell ausgewertet.

Neue Bohrungen im South Block sind bereits angelaufen bzw. vorbereitet.

Damit ist realistisch, dass Tocvan nun regelmäßig neue Ergebnisse veröffentlichen kann, während gleichzeitig an der Pilotmine gearbeitet wird.

Zusätzlich steht der Abschluss einer magnetischen Drohnenvermessung im North Block unmittelbar bevor. Die Survey-Arbeiten waren aufgrund eines beschädigten Sensors zeitweise verzögert, sollen jedoch im Laufe dieser Woche abgeschlossen werden. Die Ergebnisse der Drohnen-Magnetik aus dem bislang kaum getesteten North Block werden für Februar erwartet und könnten eine wichtige Grundlage für die Definition neuer Bohrziele darstellen.

Gerade die Kombination aus laufenden Bohrungen, Channel-Proben und geophysikalischen Daten erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass neue Ergebnisse nicht isoliert, sondern im geologischen Kontext interpretiert werden können.

CEO-Update aus erster Hand

Am 19. Januar veröffentlichte CEO Brodie Sutherland einen Social-Media-Post, der den operativen Fortschritt direkt von der Projektfront beschreibt. Nachfolgend die vollständige deutsche Übersetzung:

„Wir waren sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für unsere Pilotmine und die nächste Bohrphase. Das Bohrgerät kehrt diese Woche auf das Projekt zurück. Die nächsten Schritte sind: Condemnation-Bohrungen, Installation von Wasser-Monitoring-Brunnen, Explorationsbohrungen im South Block über die neue 4,8 km lange Zufahrtsstraße und vorbereitete Bohrplattformen, sowie Ressourcenerweiterung. Das Gelände für die Pilotmine wird aktuell vorbereitet und eingezäunt. Die notwendige Ausrüstung wurde beschafft (siehe Foto). Laborergebnisse aus den ersten Bohrungen im North Block sowie aus den jüngsten Channel-Proben neu erschlossener Bereiche stehen noch aus. Bleiben Sie dran!" Tocvan-CEO Brodie Sutherland auf X.com am 19. Januar 2026

Die von Brodie veröffentlichten Fotos liefern einen konkreten Einblick in den Projektfortschritt:

Aufbereitungsanlage / Prozessmodule: Das Bild zeigt eine mechanische Aufbereitungs- und Prozessanlage mit mehreren hintereinandergeschalteten Modulen, wie sie typischerweise für Schwerkrafttrennung, Voraufbereitung und den Einsatz in Pilot-Prozesskreisläufen verwendet wird. Die Anlage verdeutlicht, dass Tocvan bereits physische Ausrüstung für die Pilotphase beschafft hat und sich das Projekt damit klar von der reinen Planungsphase hin zur operativen Umsetzung bewegt.

Drohnen-Controller während eines laufenden Fluges: Das Display des Controllers zeigt eine aktive Drohnenmission mit Echtzeit-Telemetrie während der Ausführung einer vorprogrammierten Flugroute. Drohnen werden bei Tocvan unter anderem für geophysikalische Messungen, topografische Vermessungen sowie die Planung von Infrastruktur und Bohrplattformen eingesetzt und liefern wichtige Daten.

GPS-Referenzpunkt im Projektgebiet: Im Vordergrund ist eine hochpräzise GPS-Referenzantenne zu sehen, die für die exakte Vermessung von Bohransatzpunkten, die Kartierung geologischer Strukturen und die präzise Überlagerung geophysikalischer Daten genutzt wird. Solche Messpunkte sind ein zentrales Element der professionellen Vorbereitung des nächsten Bohrprogramms.

Makroumfeld verstärkt den Hebel

Diese operative Dynamik trifft auf ein außergewöhnlich starkes Edelmetallumfeld:

Gold notiert aktuell auf einem neuen Allzeithoch bei rund 4.850 USD.

Silber markierte ebenfalls ein historisches Hoch bei ca. 95 USD.

Für ein Projekt, das kurz vor dem Produktionsstart steht, bedeutet dies:

höhere Margen,

verbesserte Wirtschaftlichkeit der Pilotmine,

und strategisch bessere Optionen für eine spätere Skalierung.

Goldpreis in USD je Unze seit 1970: Der anhaltende Aufwärtstrend mit neuen Allzeithochs sorgt bei Goldproduzenten für rekordhohe Einnahmen und Margen, da steigende Metallpreise direkt auf Umsätze und Cashflows durchschlagen.

Fazit: Jetzt beginnt die entscheidende Wertschöpfungsphase

Die Kombination aus der nun greifbaren Vorbereitung der Pilotmine, bereits beschaffter und einsatzbereiter Ausrüstung, gleichzeitig laufenden Bohrprogrammen und einem außergewöhnlich starken Gold- und Silbermarkt markiert für Tocvan einen richtungsweisenden Wendepunkt.

Die Ergebnisse der Drohnen-Magnetik aus dem bislang kaum getesteten North Block werden für Februar erwartet und könnten eine entscheidende Rolle bei der Identifikation neuer, bislang verborgener Zielzonen spielen.

Besonders die bevorstehende Serie an Bohrergebnissen und Gesteinsproben birgt erhebliches Blue-Sky-Potenzial: In bislang weitgehend ungetesteten Zielgebieten könnten neue, bedeutende Silber-Gold-Lagerstätten entdeckt werden, die das bekannte Projektbild deutlich erweitern. Solche Entdeckungen hätten das Potenzial, die Wahrnehmung von Gran Pilar grundlegend zu verändern und würden den Markt unerwartet überraschen.

Gran Pilar entwickelt sich damit von einem fortgeschrittenen Explorationsprojekt zu einem operativ wachsenden Produktionskandidaten – mit entsprechend wachsender Aufmerksamkeit seitens der Investoren.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 67.548.954

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 1,19 CAD (20.01.2026)

Marktkapitalisierung: 80 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,732 EUR (20.01.2026)

Marktkapitalisierung: 50 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung.