BERENBERG stuft ENEL auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Enel von 7,60 auf 9,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Aus finanzieller Perspektive sei der italienische Energiekonzern gut positioniert, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Bei einer vergleichsweise niedrigen Verschuldung verfüge Enel über mehrere Wachstumsoptionen. Mit dem Wachstum hinke der Konzern dem Sektor aber noch hinterher./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 8,959EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.
