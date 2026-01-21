BERENBERG stuft ENEL auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Enel von 7,60 auf 9,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Aus finanzieller Perspektive sei der italienische Energiekonzern gut positioniert, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Bei einer vergleichsweise niedrigen Verschuldung verfüge Enel über mehrere Wachstumsoptionen. Mit dem Wachstum hinke der Konzern dem Sektor aber noch hinterher./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 8,959EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andrew Fisher

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 9,70

Kursziel alt: 7,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



