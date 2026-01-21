ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Rheinmetall auf 2175 Euro - 'Overweight'
- Barclays hebt Kursziel für Rheinmetall auf 2175 Euro
- Einstufung bleibt "Overweight" für langfristiges Wachstum
- Umsatzprognose 2035: 66 Mrd. Euro, Marge 19%
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio nahm am Dienstagabend die Anlagestory der Düsseldorfer ab 2030 unter die Lupe. Ein Bewertungsaufschlag sei dann aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials noch immer gerechtfertigt. Die Margen dürften allerdings 2029/30 ihren Zenit erreichen. Für 2035 rechnet Osorio mit einem Umsatz von 66 Milliarden Euro bei einer Marge von 19 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 1.906 auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 86,97 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +5,79 %/+21,66 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 2175 Euro
Ausschreibungsverzicht möglich
Deutschland rüstet angesichts der gestiegenen Bedrohungslage auf. Union und SPD ebnen nun den Weg, dass Geräte, Waffen und Munition schneller die Truppe erreichen. Hürden bei der Beschaffung werden gesenkt - oder ganz abgebaut.
Eigentlich sollte der Bundestag das Gesetz bereits vergangenes Jahr beschließen. In der SPD hatte es jedoch Widerstand wegen Bestimmungen zum Schutz von Radaranlagen der Bundeswehr gegeben, die den Ausbau der Windkraft eingeschränkt hätten. Die Koalitionspartner Union und SPD schlossen in dieser Woche einen Kompromiss, wonach der Ausbau der Windenergie künftig nur noch bei einer "erheblichen Beeinträchtigung" von Interessen der Bundeswehr gestoppt werden kann. Bislang war befürchtet worden, dass bereits geringfügige Störungen durch Windräder ausreichen könnten, um Projekte zu verhindern.
Das Gesetz sieht vor, dass die Produktion von Waffen und Munition in Deutschland Vorrang erhält und bei Dringlichkeit auf Ausschreibungen verzichtet werden kann. Das von der Koalition und der AfD verabschiedete Gesetz erweitert eine erste Regelung aus dem Jahr 2022, die nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beschlossen worden war.
Dafür sieht der Entwurf zahlreiche Einzelregelungen vor: Die Produktion von Waffen, Munition und Kriegsmaterial auf dem Bundesgebiet erhält Vorrang, da sie ein "wesentliches Sicherheitsinteresse" darstellt. Bei Dringlichkeit kann ganz auf Ausschreibungen verzichtet werden. Größere Aufträge müssen nicht mehr in kleinen Ausschreibungen aufgeteilt werden. Beschwerden vor Gericht nach Vergaben sollen dem Entwurf zufolge keine aufschiebende Wirkung mehr haben.