Aktien Frankfurt Ausblick
Kleines Minus im Dax erwartet - Qiagen weiter stark
- Dax im Korrekturmodus, Trump sorgt für Unsicherheit.
- Anleger warten auf Trumps Auftritt in Davos.
- Qiagen und Aixtron profitieren von Übernahmespekulationen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt bleibt auch am Mittwoch im Korrekturmodus. Nachdem sich zuletzt die Unsicherheit wegen der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump wieder verstärkt hat, warten Anleger gespannt auf dessen Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Trump hatte den jüngsten Rückschlag am Wochenende mit seiner Zolldrohung im Streit um Grönland ausgelöst. Von seinem Rekordstand bei 25.507 Punkten aus der Vorwoche rutschte der Dax zwischenzeitlich um 1.000 Punkte ab und gab damit die Gewinne im laufenden Jahr von gut vier Prozent fast komplett wieder ab.
Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax den Dax bei 24.670 Punkten - rund 0,1 Prozent unter dem Handelsschluss vom Vortag, aber noch klar über dem bisherigen Korrekturtief. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 , der in der Vorwoche ebenfalls Rekorde erzielt hatte, wird am Mittwoch ebenfalls im Minus erwartet.
Der Anlagestratege Henry Morrison-Jones von der UBS erinnerte die Anleger daran, dass die so wichtigen Anleihemärkte für gewöhnlich zwischen dem vierten und sechsten Tag den Höhepunkt ihrer Reaktion auf Ankündigen wie die neuen Trump-Pläne "Zölle 2.0" erreichen. Bislang sei sie recht moderat gewesen, so der Experte. Dabei wäre es gerade ein stärkerer Zinsanstieg, der Trump von aggressiver Rhetorik abbringen könnte.
Am verwundbarsten sieht Morrison-Jones die Branchen Automobil, Chemie und Bau. Autowerte waren am Montag zeitweise auf einen Tiefststand seit Oktober abgesackt. Vorbörslich tendieren BMW und VW auf der Handelsplattform Tradegate am Mittwochmorgen kaum verändert, Mercedes liegen leicht im Minus.
Um gut sechs Prozent aufwärts geht es derweil für Qiagen , die am Vortag kurz vor Handelsende bereits zweistellig angesprungen waren. Um den Diagnostikspezialisten ranken sich einmal mehr Übernahmespekulationen.
Stark gefragt sind auch Aixtron nach einer Empfehlung von JPMorgan. Der Analyst Craig McDowell sieht den Chipausrüster vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien./ag
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 86,08 auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,59 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,41 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -68,74 %/+41,16 % bedeutet.
