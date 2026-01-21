BERENBERG stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Iberdrola von 17,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er rechne bei den Spaniern auch 2026 mit einem soliden Wachstum bei den Ergebnissen und den Dividenden, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Untermauert werden dürfte dies durch eine Expansion im Netzwerkgeschäft./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 18,43EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andrew Fisher

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,00

Kursziel alt: 17,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

