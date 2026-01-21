American West erhöht Ressourcen des Storm-Projekts deutlich!

American West Metals (ASX: AW1 | WKN: A3DE4Y) hat für sein zu Kupferprojekt Storm (80% American West) auf Somerset Island im kanadischen Nunavut eine deutlich aufgewertete Ressourcenschätzung (JORC 2012) vorgelegt. Im Mittelpunkt der Aktualisierung steht nicht nur ein Zuwachs an enthaltenem Metall, sondern auch ein höherer Anteil an als „Indicated“ klassifizierten Ressourcen. Damit rückt das Projekt einen Schritt näher an die nächste Entwicklungsphase heran: Eine Pre-Feasibility Study (Vormachbarkeitsstudie, PFS) soll noch im ersten Quartal 2026 veröffentlicht werden!

Konkret wächst die kombinierte Indicated- und Inferred-Ressourcenschätzung (angezeigt und geschlussfolgert) für Storm auf 28,2 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,0% Kupfer und 3,3 g/t Silber. Das entspricht laut Unternehmensangaben rund 276.000 Tonnen Kupfer sowie etwa 3,0 Millionen Unzen Silber. Gegenüber der vorherigen Basis bedeutet das eine Steigerung der enthaltenen Kupfermenge um 20% und der enthaltenen Silberunzen um 36%. Ein weiterer zentraler Punkt: Mehr als 65% des enthaltenen Metalls sind jetzt in die Indicated-Kategorie eingestuft, was nach JORC-Standard typischerweise eine bessere Grundlage für weitere Planungen wie Reservenschätzungen und Entwicklungsstudien liefert.

