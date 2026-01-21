    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsUSD/JPY WährungvorwärtsNachrichten zu USD/JPY

    Abwärtsspirale

    4245 Aufrufe 4245 0 Kommentare 0 Kommentare

    Japans Staatsanleihen am Rande des Kollaps

    Der japanische Bondmarkt steckt in einer Krise, die globale Auswirkungen zeigt. Steigende Renditen, ein angeschlagener Yen und politische Unsicherheiten könnten Japan in eine gefährliche Abwärtsspirale führen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Japanischer Bondmarkt in Krise, globale Auswirkungen drohen.
    • Renditen über 4% und schwacher Yen belasten Märkte.
    • Anleger suchen Sicherheit in Gold, Volatilität erwartet.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Abwärtsspirale - Japans Staatsanleihen am Rande des Kollaps
    Foto: wO-ChatGPT

    Die Krise auf dem japanischen Bondmarkt erreicht einen neuen Höhepunkt. Nachdem die Renditen für japanische Staatsanleihen (JGBs) die 4-Prozent-Marke überschritten haben, befindet sich der Markt in einem freien Fall, der an die dramatischen Bewegungen nach Donald Trumps "Befreiungstags"-Zöllen im letzten Jahr erinnert. Der jüngste Anstieg der 30- und 40-Jahres-Renditen um mehr als 25 Basispunkte setzt die Märkte weltweit unter Druck und verstärkt die Unsicherheit.

    Das Vertrauen in Japans Anleihenmarkt ist nach einer misslungenen Auktion und zweifelhaften politischen Entscheidungen angeschlagen. Ministerpräsidentin Sanae Takaichi sieht sich einem ernsten Problem gegenüber: Die Finanzierung geplanter Steuererleichterungen soll wohl über neue Staatsanleihen erfolgen – ein Schritt, der die astronomische Verschuldung Japans nur weiter anheizen würde. Yuuki Fukumoto, leitender Finanzforscher am NLI Research Institute, beschreibt den Bondmarkt als "Kanarienvogel im Kohlenbergwerk" – wenn sich hier Probleme zeigen, könnte es fast schon zu spät sein.

    Und die Warnzeichen häufen sich: Die Rendite der 40-jährigen Staatspapiere ist erstmals in ihrer Geschichte über die Marke von 4,0 Prozent geklettert. Auch die Renditen der 30-jährigen Bonds liegen nun deutlich über denen vergleichbarer deutscher Papiere. Diese Dynamik macht den Markt zunehmend attraktiv für ausländische Investoren, was jedoch den Druck auf die japanische Währung verstärkt und den Yen weiter schwächen könnte. Experten sehen einen Zusammenhang zwischen dem steigenden Zinsniveau und der schwächeren Währung.

    Die dramatischen Entwicklungen am japanischen Anleihenmarkt haben bereits Auswirkungen auf die USA und Europa. Die Abflüsse aus japanischen Bonds erhöht den Druck auf die US-Treasuries und die europäischen Staatsanleihenmärkte und hat das Potenzial die globalen Finanzmärkte zu destabilisieren. Denn das derzeitige Angebot an japanischen Bonds ist enorm, aber die Nachfrage fällt, was die Renditen weiter steigen lässt.

    Die rasant steigenden Renditen für sehr langfristige Anleihen verstärken die Marktunruhen noch, die bereits durch Befürchtungen hinsichtlich weltweit steigender Haushaltsdefizite angeheizt werden. Die Strategen von Goldman Sachs schätzen, dass Investoren bei jedem "JGB-Schock" von 10 Basispunkten mit einem Aufwärtsdruck von etwa zwei bis drei Basispunkten auf die Renditen in den USA, Deutschland und Großbritannien rechnen müssen.

    Während Japans Minister für Finanzen, Satsuki Katayama, die Finanzpolitik als nachhaltig bezeichnet, ist die Frage, ob die Bank of Japan (BoJ) in der Lage oder bereit ist, wieder mit unlimitierten Anleihekäufen einzugreifen, noch ungeklärt. Sollte der Ausverkauf bei den Staatsanleihen und der Höhenflug der Renditen anhalten, könnte dies zu einer globalen Zinserhöhung und damit zu höheren Finanzierungskosten führen, was wiederum Schwellenländer und Aktienmärkte stark belasten könnte.

    Die japanische Finanzkrise könnte der Auslöser für eine weltweite Marktkorrektur sein, da steigende Renditen und ein schwächerer Yen die Kapitalflüsse weltweit verschieben. Anleger sollten sich auf mögliche Volatilität einstellen und beobachten, wie sich die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Japan weiter entfalten.

    Das Vertrauen in den japanischen Anleihenmarkt schwindet, und die globalen Auswirkungen dieser Verwerfungen sind nicht zu übersehen. Wenn zusätzlich zu den geopolitischen Verunsicherungen nun auch einer der sichersten Märkte für Geldanlagen ins Wanken gerät, steigen die Risiken einer globalen Finanzinstabilität, mit schwer abzuschätzenden Folgen und Konsequenzen. In diesem Umfeld suchen immer mehr Anleger Zuflucht in Gold.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Abwärtsspirale Japans Staatsanleihen am Rande des Kollaps Der japanische Bondmarkt steckt in einer Krise, die mittlerweile globale Auswirkungen zeigt. Steigende Renditen, ein angeschlagener Yen und politische Unsicherheiten könnten Japan in eine gefährliche Abwärtsspirale führen – das kann auch international für Verwerfungen sorgen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     