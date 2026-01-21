Japans Staatsanleihen am Rande des Kollaps

Das Vertrauen in Japans Anleihenmarkt ist nach einer misslungenen Auktion und zweifelhaften politischen Entscheidungen angeschlagen. Ministerpräsidentin Sanae Takaichi sieht sich einem ernsten Problem gegenüber: Die Finanzierung geplanter Steuererleichterungen soll wohl über neue Staatsanleihen erfolgen – ein Schritt, der die astronomische Verschuldung Japans nur weiter anheizen würde. Yuuki Fukumoto, leitender Finanzforscher am NLI Research Institute, beschreibt den Bondmarkt als "Kanarienvogel im Kohlenbergwerk" – wenn sich hier Probleme zeigen, könnte es fast schon zu spät sein.

Die Krise auf dem japanischen Bondmarkt erreicht einen neuen Höhepunkt. Nachdem die Renditen für japanische Staatsanleihen (JGBs) die 4-Prozent-Marke überschritten haben, befindet sich der Markt in einem freien Fall, der an die dramatischen Bewegungen nach Donald Trumps "Befreiungstags"-Zöllen im letzten Jahr erinnert. Der jüngste Anstieg der 30- und 40-Jahres-Renditen um mehr als 25 Basispunkte setzt die Märkte weltweit unter Druck und verstärkt die Unsicherheit.

Und die Warnzeichen häufen sich: Die Rendite der 40-jährigen Staatspapiere ist erstmals in ihrer Geschichte über die Marke von 4,0 Prozent geklettert. Auch die Renditen der 30-jährigen Bonds liegen nun deutlich über denen vergleichbarer deutscher Papiere. Diese Dynamik macht den Markt zunehmend attraktiv für ausländische Investoren, was jedoch den Druck auf die japanische Währung verstärkt und den Yen weiter schwächen könnte. Experten sehen einen Zusammenhang zwischen dem steigenden Zinsniveau und der schwächeren Währung.

Die dramatischen Entwicklungen am japanischen Anleihenmarkt haben bereits Auswirkungen auf die USA und Europa. Die Abflüsse aus japanischen Bonds erhöht den Druck auf die US-Treasuries und die europäischen Staatsanleihenmärkte und hat das Potenzial die globalen Finanzmärkte zu destabilisieren. Denn das derzeitige Angebot an japanischen Bonds ist enorm, aber die Nachfrage fällt, was die Renditen weiter steigen lässt.

Die rasant steigenden Renditen für sehr langfristige Anleihen verstärken die Marktunruhen noch, die bereits durch Befürchtungen hinsichtlich weltweit steigender Haushaltsdefizite angeheizt werden. Die Strategen von Goldman Sachs schätzen, dass Investoren bei jedem "JGB-Schock" von 10 Basispunkten mit einem Aufwärtsdruck von etwa zwei bis drei Basispunkten auf die Renditen in den USA, Deutschland und Großbritannien rechnen müssen.

Während Japans Minister für Finanzen, Satsuki Katayama, die Finanzpolitik als nachhaltig bezeichnet, ist die Frage, ob die Bank of Japan (BoJ) in der Lage oder bereit ist, wieder mit unlimitierten Anleihekäufen einzugreifen, noch ungeklärt. Sollte der Ausverkauf bei den Staatsanleihen und der Höhenflug der Renditen anhalten, könnte dies zu einer globalen Zinserhöhung und damit zu höheren Finanzierungskosten führen, was wiederum Schwellenländer und Aktienmärkte stark belasten könnte.

Die japanische Finanzkrise könnte der Auslöser für eine weltweite Marktkorrektur sein, da steigende Renditen und ein schwächerer Yen die Kapitalflüsse weltweit verschieben. Anleger sollten sich auf mögliche Volatilität einstellen und beobachten, wie sich die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Japan weiter entfalten.

Das Vertrauen in den japanischen Anleihenmarkt schwindet, und die globalen Auswirkungen dieser Verwerfungen sind nicht zu übersehen. Wenn zusätzlich zu den geopolitischen Verunsicherungen nun auch einer der sichersten Märkte für Geldanlagen ins Wanken gerät, steigen die Risiken einer globalen Finanzinstabilität, mit schwer abzuschätzenden Folgen und Konsequenzen. In diesem Umfeld suchen immer mehr Anleger Zuflucht in Gold.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion