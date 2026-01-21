    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Studie

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Indische Elite sieht EU als Vorbild für Aufstieg ihres Landes

    Für Sie zusammengefasst
    • Indien sieht EU als Vorbild, aber wirtschaftlich hinterher.
    • Geringes Wissen über Indien in Deutschland und Europa.
    • EU als Schlüsselpartner, aber Skepsis zu Russland-Beziehungen.
    Studie - Indische Elite sieht EU als Vorbild für Aufstieg ihres Landes
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NEU-DELHI (dpa-AFX) - Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer in Indien sehen die Europäische Union laut einer Studie als Vorbild für den Aufstieg ihres Landes. Allerdings hinkt die EU aus ihrer Sicht trotz der Wahrnehmung als wichtigen Partner wirtschaftlich und technologisch den USA und China deutlich hinterher. Auch das Zutrauen in die militärischen Fähigkeiten der Union ist vergleichsweise gering.

    Das geht aus einer Umfrage hervor, die die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung mit der indischen Kalinga Kusum Foundation Ende 2025 durchgeführt hat und die nach ihren Angaben repräsentativ für Meinungsführer ist. Befragt wurden demnach fast 1.400 führende Repräsentanten der Politik und Wirtschaft, Verteidigungsexperten, Akademiker sowie Vertreter von Think-Tanks - "jener urbanen und gebildeten Elite, die Indiens außenpolitischen Kurs aktiv gestaltet oder beeinflusst". Im Mittelpunkt standen Fragen zu den Ambitionen und der Rolle Indiens in der Welt.

    Geringes Wissen über Indien

    Begründet wurde die Umfrage unter anderem damit, dass das Wissen in Deutschland und Europa über das mit fast 1,5 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichste Land der Erde trotz seiner wachsenden wirtschaftlichen und weltpolitischen Bedeutung nach wie vor sehr begrenzt sei.

    Befragt nach dem wichtigsten Interesse Indiens, benannte der größte Teil der Befragten die wirtschaftliche Entwicklung und die Bekämpfung der Armut im Land. "Außenpolitik ist aus indischer Sicht in erster Linie Wirtschaftspolitik", heißt es in der Studie.

    Die EU als Schlüsselpartner

    Die EU spielt dabei eine wichtige Rolle. "74 Prozent sehen in ihr eine Gemeinschaft, die Indiens Kernwerte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit teilt - ein Wert, der sogar noch über dem der USA liegt." Die Rolle der EU wird dabei vor allem als Wirtschaftsmotor und Modernisierungspartner wahrgenommen. Das geplante bilaterale Freihandelsabkommen gilt auch als strategische Antwort auf hohe US-Zölle.

    Allerdings stößt die Kritik aus Europa und den USA an den Ölgeschäften Indiens mit Russland bei der Mehrheit auf Skepsis. Indien bezieht einen Großteil seines Öls und Gases aus Russland, das wiederum die Einnahmen in den Angriffskrieg gegen die Ukraine steckt.

    Zu Russland, zu dem Indien ebenso gute Kontakte wie zum Westen pflegt, ergibt sich wie bei den USA ein ambivalentes Bild. Während 40 Prozent der Befragten keine Gemeinsamkeiten bei demokratischen Werten und Rechtsstaatlichkeit sehen, hielten 82 Prozent Russland für einen vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partner - "ein Wert, von dem westliche Partner Indiens weit entfernt sind"./dg/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Studie Indische Elite sieht EU als Vorbild für Aufstieg ihres Landes Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer in Indien sehen die Europäische Union laut einer Studie als Vorbild für den Aufstieg ihres Landes. Allerdings hinkt die EU aus ihrer Sicht trotz der Wahrnehmung als wichtigen Partner wirtschaftlich und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     