Indische Elite sieht EU als Vorbild für Aufstieg ihres Landes

Das geht aus einer Umfrage hervor, die die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung mit der indischen Kalinga Kusum Foundation Ende 2025 durchgeführt hat und die nach ihren Angaben repräsentativ für Meinungsführer ist. Befragt wurden demnach fast 1.400 führende Repräsentanten der Politik und Wirtschaft, Verteidigungsexperten, Akademiker sowie Vertreter von Think-Tanks - "jener urbanen und gebildeten Elite, die Indiens außenpolitischen Kurs aktiv gestaltet oder beeinflusst". Im Mittelpunkt standen Fragen zu den Ambitionen und der Rolle Indiens in der Welt.

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer in Indien sehen die Europäische Union laut einer Studie als Vorbild für den Aufstieg ihres Landes. Allerdings hinkt die EU aus ihrer Sicht trotz der Wahrnehmung als wichtigen Partner wirtschaftlich und technologisch den USA und China deutlich hinterher. Auch das Zutrauen in die militärischen Fähigkeiten der Union ist vergleichsweise gering.

Geringes Wissen über Indien



Begründet wurde die Umfrage unter anderem damit, dass das Wissen in Deutschland und Europa über das mit fast 1,5 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichste Land der Erde trotz seiner wachsenden wirtschaftlichen und weltpolitischen Bedeutung nach wie vor sehr begrenzt sei.

Befragt nach dem wichtigsten Interesse Indiens, benannte der größte Teil der Befragten die wirtschaftliche Entwicklung und die Bekämpfung der Armut im Land. "Außenpolitik ist aus indischer Sicht in erster Linie Wirtschaftspolitik", heißt es in der Studie.

Die EU als Schlüsselpartner



Die EU spielt dabei eine wichtige Rolle. "74 Prozent sehen in ihr eine Gemeinschaft, die Indiens Kernwerte von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit teilt - ein Wert, der sogar noch über dem der USA liegt." Die Rolle der EU wird dabei vor allem als Wirtschaftsmotor und Modernisierungspartner wahrgenommen. Das geplante bilaterale Freihandelsabkommen gilt auch als strategische Antwort auf hohe US-Zölle.

Allerdings stößt die Kritik aus Europa und den USA an den Ölgeschäften Indiens mit Russland bei der Mehrheit auf Skepsis. Indien bezieht einen Großteil seines Öls und Gases aus Russland, das wiederum die Einnahmen in den Angriffskrieg gegen die Ukraine steckt.

Zu Russland, zu dem Indien ebenso gute Kontakte wie zum Westen pflegt, ergibt sich wie bei den USA ein ambivalentes Bild. Während 40 Prozent der Befragten keine Gemeinsamkeiten bei demokratischen Werten und Rechtsstaatlichkeit sehen, hielten 82 Prozent Russland für einen vertrauenswürdigen und zuverlässigen Partner - "ein Wert, von dem westliche Partner Indiens weit entfernt sind".




