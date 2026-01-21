Inflation steigt stärker als erwartet - Deutlich über 3 Prozent

LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien ist die bereits vergleichsweise hohe Inflation überraschend stark gestiegen. Im Dezember legten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 3,4 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. In der zweitgrößten europäischen Volkswirtschaft liegt die Teuerung damit deutlich über der von der britischen Notenbank anvisierten Zielmarke von zwei Prozent.

Im Monatsvergleich stiegen die britischen Verbraucherpreise um 0,4 Prozent. Analysten hatten zum Ende des vergangenen Jahres mit einer stärkeren Teuerung gerechnet, hatten aber im Schnitt nur eine Jahresrate von 3,3 Prozent erwartet. Der Anstieg im Monatsvergleich fiel hingegen wie erwartet aus.