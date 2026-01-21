BARCLAYS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Fahrzeugabsatz im zweiten Halbjahr dürfte dem in der ersten Jahreshälfte ähneln, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund eines weiterhin dynamischen Preisumfelds, eines stabilen Produktmixes, höherer saisonaler Kostenschwankungen im vierten Quartal und höherer Zölle sollte die Marge 2025 im Bereich von 4 bis 6 Prozent liegen, im vierten Quartal aber unter der des dritten Viertels ausfallen./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 56,76EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.



