JEFFERIES stuft Porsche AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Aussagen des Autoherstellers vom Vorabend zur jüngsten Geschäftsentwicklung seien zurückhaltend gewesen, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schwächere Zahlen im Großhandel dürften das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr belastet haben. Der Experte senkte seine entsprechende Schätzung für 2026 um 7 Prozent./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:27 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 41,25EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



