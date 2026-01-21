JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das Wachstum im Segment Flughäfen habe sich im Dezember nochmals abgeschwächt im Vergleich zum November, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Belastet hätten vor allem Stornierungen von Flügen in Japan. Die Flugmärkte Mexiko, Brasilien und Chile hätten sich dagegen besser entwickelt./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 115,3EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 138

Kursziel alt: 138

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



