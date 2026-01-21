JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das Wachstum im Segment Flughäfen habe sich im Dezember nochmals abgeschwächt im Vergleich zum November, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Belastet hätten vor allem Stornierungen von Flügen in Japan. Die Flugmärkte Mexiko, Brasilien und Chile hätten sich dagegen besser entwickelt./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 115,3EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 138
Kursziel alt: 138
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
