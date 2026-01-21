BARCLAYS stuft Porsche AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Absatzvolumina des Sportwagenbauers dürften im vierten Quartal 2025 etwas niedriger als bislang erwartet ausfallen, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für die wichtigsten Leistungsindikatoren stimmten mit den Porsche-Zielen aus der Gewinnwarnung vom September und der Präsentation der Ergebnisse des dritten Quartals überein./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 41,25EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



