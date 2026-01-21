ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Swiss Re auf 'Sell' - Ziel 121 Franken
- Goldman Sachs senkt Kursziel für Swiss Re auf 121 Franken.
- Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, negative Aussichten.
- Preisdruck im P&C-Rückversicherungsmarkt bis 2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 133 auf 121 Franken gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Im P&C-Rückversicherungsmarkt rechnet er 2026 mit Preisdruck, wie er zu Swiss Re schrieb. In diesem Umfeld werde eine Neubewertung schwierig./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 133,3 auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um -2,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 40,33 Mrd..
Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0075. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 129,40CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 118,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -12,48 %/+3,84 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 121 Euro
Community Beiträge zu Swiss Re - A1H81M - CH0126881561
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Swiss Re. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Meldung von heute, Quelle:
- Strategie zielt auf Stärkung des Kerngeschäfts von Swiss Re – durch disziplinierte Ausführung, differenzierte Angebote und führende Stellung in den wichtigsten Märkten
- Swiss Re baut auf starke Datenbasis und frühe Einführung von KI, um zentrale Prozesse zu transformieren und so Produktivität und Entscheidungsfindung zu verbessern
- Ziele der Geschäftseinheiten werden für 2026 beibehalten oder erhöht
- Überprüfung der Portefeuilles mit unterdurchschnittlicher Performance bei Life & Health Reinsurance (L&H Re) weitgehend abgeschlossen; geschätzte Belastung des IFRS-Gewinns vor Steuern im vierten Quartal bei etwa 250 Mio. USD
- Gruppe hält an mehrjährigem Ziel einer Eigenkapitalrendite (ROE) von mehr als 14% nach IFRS fest
- Swiss Re strebt für die nächsten zwei Jahre weiterhin jährliches Dividendenwachstum je Aktie von 7% oder mehr an[1]
- Swiss Re plant Einführung eines nachhaltigen jährlichen Aktienrückkaufprogramms, beginnend im Jahr 2026 mit 500 Mio. USD[2]