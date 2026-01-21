Goldman senkt Swiss Re auf 'Sell' - Ziel 121 Franken

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 133,3 auf Lang & Schwarz (21. Januar 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um -2,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 40,33 Mrd..

Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0075. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 129,40CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 118,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -12,48 %/+3,84 % bedeutet.