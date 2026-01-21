    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto

    Bergbau-Riese liefert ab

    233 Aufrufe 233 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rio Tinto meldet zweistelligen Zuwachs bei der Kupferproduktion

    Der Bergbauriese meldet ein starkes Produktionsjahr. Vor allem Kupfer überrascht positiv, während Eisenerz im Schlussquartal ein Rekordniveau erreicht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rio Tinto steigert Kupferproduktion um 11 Prozent.
    • Eisenerz erreicht Rekordniveau im Schlussquartal.
    • Gespräche mit Glencore über mögliche Transaktion.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Bergbau-Riese liefert ab - Rio Tinto meldet zweistelligen Zuwachs bei der Kupferproduktion
    Foto: Dall-E

    Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto hat seine Kupferproduktion im vergangenen Jahr deutlich gesteigert und damit die eigenen Erwartungen übertroffen. Gleichzeitig meldete das Unternehmen eine robuste Erholung der Eisenerzförderung im vierten Quartal, nachdem extreme Wetterbedingungen zu Jahresbeginn die Produktion belastet hatten.

    Kupferproduktion übertrifft eigene Prognosen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Río Tinto Plc!
    Long
    58,37€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 12,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    69,14€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 9,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Rio Tinto produzierte im Gesamtjahr 883.000 Tonnen Kupfer – ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit lag die Förderung über der eigenen Prognosespanne von 860.000 bis 875.000 Tonnen. Allein im vierten Quartal erreichte die Kupferproduktion 240.000 Tonnen, was einem Zuwachs von 5 Prozent im Jahresvergleich entspricht und ebenfalls über den Markterwartungen lag.

    Treiber der Entwicklung war vor allem die steigende Förderung aus der Oyu-Tolgoi-Mine in der Mongolei. Dort hat Rio Tinto kürzlich eine umfangreiche Untertage-Erweiterung abgeschlossen. Höhere Erzgehalte sowie verbesserte Gewinnungsraten sorgten zusätzlich für Rückenwind. Die Mine gilt als eines der größten und strategisch wichtigsten Kupferprojekte weltweit.

    Eisenerz: Rekord im Schlussquartal

    In den australischen Eisenerzbetrieben der Pilbara-Region verschiffte Rio Tinto im Gesamtjahr 326,2 Millionen Tonnen Eisenerz. Das entspricht einem leichten Rückgang von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegt nahe am unteren Ende der Prognosespanne von 323 bis 338 Millionen Tonnen.

    Im vierten Quartal zeigte sich jedoch eine deutliche Erholung. Die Auslieferungen stiegen um 7 Prozent auf 91,3 Millionen Tonnen, während die Produktion um 4 Prozent auf 89,7 Millionen Tonnen zulegte. Damit erreichte Rio Tinto eine Rekordproduktion in einem einzelnen Quartal.

    Eisenerz bleibt Ertragssäule des Konzerns

    Trotz des starken Kupferwachstums bleibt Eisenerz die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle von Rio Tinto. Mehr als die Hälfte der Konzernerträge stammt aus diesem Geschäftsfeld.

    Gespräche mit Glencore

    Unabhängig von den Produktionszahlen hatte Rio Tinto Anfang des Monats bestätigt, Gespräche mit Glencore über eine mögliche Transaktion zu führen. Ein Zusammenschluss der beiden Konzerne würde den weltweit größten Bergbaukonzern schaffen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 73,40EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bergbau-Riese liefert ab Rio Tinto meldet zweistelligen Zuwachs bei der Kupferproduktion Der Bergbauriese meldet ein starkes Produktionsjahr. Vor allem Kupfer überrascht positiv, während Eisenerz im Schlussquartal ein Rekordniveau erreicht.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     