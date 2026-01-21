    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Empfehlung von JPMorgan treibt Aixtron-Erholung an

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron-Aktien steigen auf 20 Euro nach JPMorgan-Empfehlung.
    • Analyst sieht Kursziel von 25,20 Euro für Aixtron.
    • Auftragslage soll bis 2026 deutlich anziehen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron haben sich nach einer Empfehlung von JPMorgan am Mittwoch vorbörslich auf 20 Euro erholt. Damit kletterten die Papiere des Chipausrüsters auf der Handelsplattform Tradegate um fünf Prozent über ihren Xetra-Schluss. Ihr bisheriges Jahreshoch hatten sie vor zwei Wochen bei 21,54 Euro erreicht.

    Der JPMorgan-Analyst Craig McDowell sieht mit seinem Kursziel von 25,20 Euro noch deutlich Luft nach oben. Aixtron stehe vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien. Die Auftragslage dürfte 2026 anziehen, was die Umsatzschätzungen ab 2027 antreibe. Mit seinem Kursziel misst McDowell Aixtron einen deutlich höheren Bewertungsmultiplikator als bisher zu, angesichts eines stabileren Wachstums und besserer Erträge.

    Im langfristigen Kurschart befinden sich Aixtron weiter auf Erholungskurs, nachdem sie von fast 40 Euro am Ende des Jahres 2023 bis zum Frühjahr 2025 zwischenzeitlich auf 8,45 Euro abgesackt waren./ag/jha/

    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 19,97 auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +2,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 2,25 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -34,19 %/+26,55 % bedeutet.




    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Nachfrage durch MicroLED und HVDC als fundamentales Upside für Aixtron; Analysten: JPMorgan sieht Kurschancen, Jefferies dämpft mit Kursziel €18,20. Anleger diskutieren kurzfristige Richtung (Anstieg vs. Einsturz), Volatilität, fehlende Futures-Infos und Angaben zu Großaktionären.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
