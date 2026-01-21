Empfehlung von JPMorgan treibt Aixtron-Erholung an

Im langfristigen Kurschart befinden sich Aixtron weiter auf Erholungskurs, nachdem sie von fast 40 Euro am Ende des Jahres 2023 bis zum Frühjahr 2025 zwischenzeitlich auf 8,45 Euro abgesackt waren./ag/jha/

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 19,97 auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +2,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,46 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 2,25 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -34,19 %/+26,55 % bedeutet.