AKTIE IM FOKUS
Empfehlung von JPMorgan treibt Aixtron-Erholung an
- Aixtron-Aktien steigen auf 20 Euro nach JPMorgan-Empfehlung.
- Analyst sieht Kursziel von 25,20 Euro für Aixtron.
- Auftragslage soll bis 2026 deutlich anziehen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aixtron haben sich nach einer Empfehlung von JPMorgan am Mittwoch vorbörslich auf 20 Euro erholt. Damit kletterten die Papiere des Chipausrüsters auf der Handelsplattform Tradegate um fünf Prozent über ihren Xetra-Schluss. Ihr bisheriges Jahreshoch hatten sie vor zwei Wochen bei 21,54 Euro erreicht.
Der JPMorgan-Analyst Craig McDowell sieht mit seinem Kursziel von 25,20 Euro noch deutlich Luft nach oben. Aixtron stehe vor einem breiten Aufschwung in allen Produktkategorien. Die Auftragslage dürfte 2026 anziehen, was die Umsatzschätzungen ab 2027 antreibe. Mit seinem Kursziel misst McDowell Aixtron einen deutlich höheren Bewertungsmultiplikator als bisher zu, angesichts eines stabileren Wachstums und besserer Erträge.
Im langfristigen Kurschart befinden sich Aixtron weiter auf Erholungskurs, nachdem sie von fast 40 Euro am Ende des Jahres 2023 bis zum Frühjahr 2025 zwischenzeitlich auf 8,45 Euro abgesackt waren./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 19,97 auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +2,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,46 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 2,25 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von -34,19 %/+26,55 % bedeutet.
