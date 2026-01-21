    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker

    ANALYSE-FLASH

    Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 9 Euro - 'Underweight'

    • Barclays senkt Kursziel für Südzucker auf 9 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Underweight" aufgrund Risiken.
    • Ergebnisprognose für 2026/27 wegen Zuckerpreise reduziert.
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund der anhaltend schwachen Zuckerpreise habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2026/27 reduziert, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb sowie angesichts der Volatilität bei CropEnergies und einer relativ angespannten Bilanz halte er das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin für unattraktiv./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT

    Suedzucker

    -0,90 %
    +1,88 %
    +4,41 %
    -4,77 %
    -7,87 %
    -38,40 %
    -23,49 %
    -29,61 %
    +72.246,15 %
    ISIN:DE0007297004WKN:729700

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 9,48 auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +1,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd..

    Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,94 %/-4,31 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 9 Euro


    Community Beiträge zu Suedzucker - 729700 - DE0007297004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Suedzucker. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Zukäufe der Bauern und Delisting‑Spekulationen (Zucker Invest ~75%, Freefloat ~17%, Großaktionäre BlackRock/Union), die Aktionärsstruktur, die Kursentwicklung inklusive Erholung von unter 9 €, die geringe Handelsliquidität, Unklarheiten zu Dividenden/Gewinnausschüttungen (inkl. AGRANA‑Posten) sowie Bewertung und begrenzte Upside‑Erwartung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Suedzucker eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
