Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 9 Euro - 'Underweight'
- Barclays senkt Kursziel für Südzucker auf 9 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Underweight" aufgrund Risiken.
- Ergebnisprognose für 2026/27 wegen Zuckerpreise reduziert.
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund der anhaltend schwachen Zuckerpreise habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2026/27 reduziert, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb sowie angesichts der Volatilität bei CropEnergies und einer relativ angespannten Bilanz halte er das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin für unattraktiv./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 9,48 auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +1,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,94 %/-4,31 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 9 Euro
Der gestrige Tagesumsatz allein auf X waren 184.917 Stück und lag unter dem Vortag mit 269.193 Stück.
Falls man der Meinung ist, dass Ethanol und Zucker keine Zukunft haben, sollte man die Finger von SZ lassen bzw verkaufen.
Ethanol fällt und fällt. Ich weiß nicht wie Südzucker, wieder einen Anstieg erkennen kann, es ist der Gegenteil der Fall!. Genauso wie dieser Vorstand für zweite Jahreshälfte 2025 stark steigende Zuckerpreise vorhergesagt hat, was ebenfalls bekanntlich ein absoluter Reinfall war. Man kann auf deren Prognosen nicht viel geben!