Barclays senkt Ziel für Südzucker auf 9 Euro - 'Underweight'

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 9,48 auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +1,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd..

Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -14,94 %/-4,31 % bedeutet.