ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für RWE auf 58 Euro - 'Buy'
- Berenberg hebt RWE-Kursziel auf 58 Euro an.
- Kapitalausgaben von 35 Mrd. Euro bis 2030 geplant.
- Ergebnis je Aktie soll bis 2030 auf 4 Euro steigen.
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 42 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit geplanten Kapitalausgaben von 35 Milliarden Euro von 2025 bis 2030 untermauere der Stromkonzern die Gewinnziele, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So solle bis 2030 das Ergebnis je Aktie auf 4 Euro verdoppelt werden. Das Wachstum sei eines der stärksten im Sektor, was im Aktienkurs noch nicht hinreichend berücksichtigt sei./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 50,78 auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +5,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,48 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 38,05 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -2,57 %/+13,02 % bedeutet.
