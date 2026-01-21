    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQiagen AktievorwärtsNachrichten zu Qiagen

    AKTIE IM FOKUS

    Qiagen-Anleger schwelgen weiter in Übernahmefantasie

    Für Sie zusammengefasst
    • Übernahmefantasie bei Qiagen treibt Aktienkurs an.
    • Aktien steigen vorbörslich auf knapp 47 Euro.
    • Konzernchef Bernard scheidet aus, Übernahme möglich.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag aufgeflammte Übernahmefantasie bei Qiagen bleibt auch am Mittwoch im vorbörslichen Handel spürbar. Auf der Plattform Tradegate wurden die Aktien des Diagnostikspezialisten am Morgen mit knapp 47 Euro gehandelt, was nochmals einen Aufschlag von mehr als sechs Prozent auf den Xetra-Schlusskurs vom Vortag bedeutete. Am Dienstagnachmittag waren sie schon um mehr als 12 Prozent angezogen, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg schrieb, der Aufsichtsrat prüfe bereits das vorläufige Interesse potenzieller Käufer.

    Das Interesse geht einher mit dem anstehenden Abschied von Konzernchef Thierry Bernard, der laut Insidern der Weg für eine Übernahme frei machen könnte. Mit dem fortgesetzten Kurssprung steuert der Kurs auf ein Hoch seit etwa einem Jahr zu: Im Januar 2025 wurden die Aktien mit 47,36 Euro letztmals noch etwas höher gehandelt.

    Durch das Ausscheiden von Bernard sei der Zeitpunkt günstig, schrieb der Jefferies-Analyst Tycho Peterson in seinem ersten Kommentar. Er kann sich mehrere Unternehmen mit einem strategischen Interesse vorstellen, nachdem es ein solches in den vergangenen Jahren schon mehrfach gegeben habe. 2020 war eine Übernahme durch den US-Konzern Thermo Fisher Scientific mangels Unterstützung durch die Aktionäre geplatzt.

    Peterson sieht im Falle einer Übernahme noch Luft nach oben. Er bezeichnet das Portfolio von Qiagen am Mittwoch als "hochgradig differenziert" und potenziell geeignet, um einen Übernahmepreis von rund 60 US-Dollar je Aktie zu rechtfertigen. Umgerechnet in Euro wären dies gut 51 Euro./tih/ag/stk

     

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 526,5 auf Tradegate (21. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um +15,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 9,48 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +0,59 %/+9,34 % bedeutet.




    dpa-AFX
