Sell America: Trump triggert brutalsten Sell-off an der Wall Street seit Oktober

Die Ruhe an den Finanzmärkten ist vorbei. Eine neue Eskalationsstufe im Konflikt um Grönland hat am Dienstag weltweit Schockwellen ausgelöst und Aktien, Anleihen und Währungen gleichzeitig durchgeschüttelt. Auslöser war Präsident Donald Trumps erneuter Vorstoß, das autonome dänische Territorium zu übernehmen – verbunden mit der Drohung, ab dem 1. Februar Zölle von 10 Prozent auf Waren aus acht europäischen NATO-Ländern zu erheben und diese bis Juni auf 25 Prozent zu erhöhen. Die EU reagierte empört, Dänemarks Regierung stellte klar, dass Grönlands Souveränität "nicht verhandelbar" sei.

Die Märkte reagierten am Dienstag mit dem heftigsten Abverkauf seit Oktober, nachdem am Montag der US-Handel aufgrund des Martin Luther King Feiertages nicht geöffnet waren. Der S&P 500 fiel um mehr als zwei Prozent, der Nasdaq sogar um 2,4 Prozent, der Dow Jones verlor 870 Punkte – die schwächste Tagesperformance seit dem 10. Oktober. Der US-Dollar gab gegenüber fast allen wichtigen Währungen nach, während sich die Renditen langfristiger US-Anleihen bis auf fünf Prozent nach oben bewegten. Der VIX schoss auf den höchsten Stand seit November, und auch ein JPMorgan-Index zur Messung der Währungsvolatilität erreichte ein Mehrmonatshoch. Gold markierte ein Rekordniveau, da Anleger in sichere Häfen flohen.