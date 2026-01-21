    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    ROUNDUP 2

    Kaulitz-Zwillinge werden 'Wetten, dass..?' moderieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Bill und Tom Kaulitz moderieren "Wetten, dass..?"
    • Rückkehr der Show am 5. Dezember 2023 im ZDF
    • Frank Elstner unterstützt die Entscheidung der Kaulitz-Brüder
    ROUNDUP 2 - Kaulitz-Zwillinge werden 'Wetten, dass..?' moderieren
    MAINZ (dpa-AFX) - Die Musiker und Podcaster Bill und Tom Kaulitz moderieren die nächste Ausgabe von "Wetten, dass..?" im ZDF. Wie der Sender mitteilte, kehrt die beliebte Samstagabendshow am 5. Dezember dieses Jahres zurück. Und "das mit den Kaulitz-Brüdern", sagte Pinar Tanrikolu im Rahmen der Nachrichtensendung "heute express" im ZDF-"Morgenmagazin". Die Live-Sendung mit den 36 Jahre alten Brüdern wird aus Halle (Saale) übertragen.

    Zuvor hatten die Zwillinge, die aus dem Raum Magdeburg stammen, in der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" bereits der Gerüchteküche ein Ende bereitet: "Wir werden "Wetten, dass..?" zurückbringen" sagte Tom. Es geht dabei allerdings nur um eine Ausgabe des Fernseh-Dauerbrenners, wie die Brüder deutlich machten.

    "Wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen"

    "Es ist für uns natürlich eine wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen", sagte Bill Kaulitz laut ZDF-Mitteilung. Sie seien stolz, dass das ZDF ihnen das Vertrauen schenke, diese große Marke weiterzuführen. "Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften - und genau das wollen wir auch! Wir können es kaum erwarten, die hoffentlich aufregendste Show mit den coolsten Wetten und den größten Überraschungen zu hosten."

    Tom Kaulitz ergänzte: "Gleichzeitig sind wir natürlich unfassbar aufgeregt, zum ersten Mal live im Fernsehen, zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz durch den Abend zu führen - und das mit einer der beliebtesten Entertainment-Shows Deutschlands aller Zeiten! Die erste "Wetten, dass..?"-Ausgabe lief schon viele Jahre, bevor wir überhaupt geboren wurden. Wir treten also in große Fußstapfen, das ist uns bewusst. Aber wir sind mutig und wollen einfach den größtmöglichen Spaß haben - so wie bei allen Dingen, die wir machen!"

    "Wetten, dass..?"-Erfinder Frank Elstner gibt seinen Segen

    "Wetten, dass..?"-Erfinder Frank Elstner unterstützt die Entscheidung ausdrücklich: "Wer spricht die Sprache unserer Zeit so, dass die Menschen wieder neugierig auf den Samstagabend sind? Ich gratuliere dem ZDF, dass sie mit Tom und Bill Kaulitz eine mutige und kreative Entscheidung getroffen haben, die in Zeiten von TikTok, YouTube und Co. den richtigen Akzent setzt. Jungs, ich drücke Euch die Daumen."

    Mit der Verpflichtung der Kaulitz-Brüder könnte das ZDF vor allem jüngere Zielgruppen stärker ansprechen. Intendant Norbert Himmler hatte mehrfach betont, das Publikum des Senders verjüngen zu wollen. Bill und Tom Kaulitz, die 2005 mit ihrer Band Tokio Hotel und dem Hit "Durch den Monsun" den Durchbruch schafften, erreichen mit ihrem Podcast sowie der Netflix-Realityshow "Kaulitz & Kaulitz" ein breites, vor allem junges Publikum. Die Serie wurde jüngst mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

    Die 1981 gestartete Show "Wetten, dass..?" zählt zu den Klassikern des ZDF. Nach der Einstellung 2014 kehrte das Format 2021 mit Thomas Gottschalk zurück, der auch 2022 und 2023 eine jährliche Ausgabe moderierte. Für die Kaulitz-Brüder wäre es der erste Auftritt als Moderatoren der traditionsreichen Samstagabendshow. Zuerst hatte der Branchendienst dwdl.de über die "Wetten, dass..?"-Personalie berichtet./mxx/DP/jha

     

    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
