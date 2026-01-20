Richtungsweisende Gerichtsentscheidung in den USA zu erwarten!

Der US-Supreme Court hat entschieden, den Glyphosat-Streit zwischen Bayer und dem Kläger John Durnell zu prüfen. Diese Entscheidung stellt einen wichtigen Schritt zur Klärung der anhaltenden Rechtsstreitigkeiten rund um Glyphosat dar, von denen Bayer in den vergangenen Jahren stark betroffen war. Marktbeobachter sehen darin eine mögliche Entlastung für den Konzern, da eine höchstrichterliche Entscheidung für mehr Rechtssicherheit sorgen könnte. Vor diesem Hintergrund erwartet JPMorgan, dass die Bayer-Aktie kurzfristig von der Aussicht auf sinkende Rückstellungen profitiert. Die Analysten weisen zudem auf einen weiteren potenziellen Kurstreiber hin: Am 5. Februar werden auf der Internationalen Schlaganfall-Konferenz (ISC) die Ergebnisse der Phase-III-Studie zum Gerinnungshemmer Asundexian vorgestellt.

Die Schwächephase der Bayer-Aktie, die seit dem Allzeithoch am 13. April 2015 bei 144,12 Euro andauerte, hat sich inzwischen in eine Kurserholung verwandelt. Dennoch beträgt der Kursverlust vom Höchststand bis zum gestrigen Schlusskurs mit 42,92 Euro weiterhin gut 70 Prozent. Nach einem deutlichen Kurseinbruch im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 12. November 2024 schwenkte der Kurs in eine Bodenbildung. Nach dem letzten Test der Unterstützung bei 18,38 Euro infolge des Kurseinbruchs am Liberation-Day (Anfang April 2025) stieg der Aktienkurs deutlich an. Vom Tief bei 18,38 Euro am 7. April 2025 erhöhte sich der Kurs zeitweise um 62 Prozent auf 29,78 Euro und bildete eine Seitwärtsbewegung. Seit dem Ausbruch aus dieser Seitwärtsrange zwischen 24,08 Euro und 29,78 Euro hat der Kurs eine steile Aufwärtsbewegung gezeigt und knapp 44 Prozent zugelegt. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass der Aktienkurs seine Aufwärtssequenz fortsetzen könnte. Eine fundamentale Abschätzung anhand der Kennzahl PEG (Price/Earnings to Growth) ergibt für die Jahre 2026 und 2027 Werte von 0,95 beziehungsweise 1,01. Dies deutet trotz des starken Kursanstiegs nicht auf eine Überbewertung hin. Sollte der Supreme Court eine Entscheidung zugunsten von Bayer treffen, könnte die Aktie weiter steigen, da anschließend die enormen Rückstellungen aufgelöst werden können.

Bayer AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Bereits im Vorfeld der US-Supreme-Court-Entscheidung zeigt die Aktie von Bayer einen deutlichen Aufwärtstrend. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JZ06WD) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Bayer AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,92 profitieren. Das Ziel sei bei 50,01 Euro angenommen (1,81 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 38,44 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,65 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JZ06WD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,08 – 1,09 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 31,93 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 31,93 Euro akt. Kurs Basiswert: 42,92 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,81 Euro Hebel: 3,92 Kurschance: + 66 Prozent Quelle J.P. Morgan

Spotlight Update: Siemens Energy AG Die am 26. November 2025 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN JH4E1K auf eine steigende Aktie von Siemens Energy zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long notiert am 20. Januar 2026 zum Geldkurs von 5,20 Euro und lag mit 96 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 5,01 Euro nachziehen.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro)

