    NETMARBLE FEIERT DEN 100. TAG DES WELTWEITEN BETRIEBS DES BRUTAL-DARK-FANTASY-MMORPG RAVEN2 MIT FESTIVAL-EVENTS

    In-Game-Events versprechen großzügige Belohnungen, darunter Heroische Heilige Bekleidung, Heroischer Vertrauter und Rare Seltener Himmelsstein

    SEOUL, Südkorea, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Netmarble, ein renommierter Entwickler und Publisher hochwertiger Spiele, hat ein neues Update für sein Brutal-Dark-Fantasy-MMORPG Raven2 veröffentlicht. Dieses Update feiert den 100. Tag seit dem weltweiten Start des Spiels und bietet eine Reihe von In-Game-Events und neuen Inhalten.

    Anlässlich dieses Ereignisses hat Raven2 das 100.Tag Festival-Event gestartet, bei dem Spieler wertvolle Belohnungen wie Heroische Heilige Bekleidung, Heroischer Vertrauter und Seltener Himmelsstein erhalten können, indem sie bestimmte Missionen abschließen. Spieler, die an der Veranstaltung teilnehmen, können außerdem 100.Tag Festivalmünze (bis zu 100 Münzen) verdienen, die gegen eine Vielzahl von Gegenständen eingetauscht werden können, darunter das Besonderes Beschwörungs-Paket zum 100.Tag, das 100.Tag Wachstums-Besondere-Paket, das 100.Tag Aufwertungs-Besondere-Paket und das 100.Tag Bauplan-Besondere-Paket. 

    Darüber hinaus veranstaltet Raven2 derzeit zwei zeitlich begrenzte Check-in-Events, bei denen großzügige Belohnungen winken:

    • GLOBAL Service 100.Tag! Wertschätzungs-Check-In (21. Januar bis 11. Februar): Loggen Sie sich während des Veranstaltungszeitraums sieben Tage lang in die Spiele ein, um verschiedene Truhe verborgener Eigenschaften und mehr zu erhalten. Zu den Check-in-Belohnungen gehört eine Leuchtende Wachstums-Truhe: Selten an Tag 1 und eine Brillante Seltene Himmelsstein Auswahltruhe an Tag 7.
    • Belindas Besondere Vorlesung: Check-In-Logbuch (21. Januar bis 25. Februar):  Spieler, die die 14-tägige Anwesenheitsaufgabe abschließen, können Supreme Heilige Bekleidung/Stellas/Vertrauter (11) Beschwörungsschriftrolle und eine Besondere (11) Beschwören-Auswahltruhe erhalten. 

    Neben den Feierlichkeiten führt Raven2 eine neue Inhaltsfunktion namens „ Mischen" ein, um die Spieloptionen zu erweitern und Verbesserungen hinsichtlich der Spielbalance zu erzielen. Durch Blending können Spieler die Wirksamkeit bestehender Effekte erhöhen und zusätzliche Boni erhalten, indem sie die Wirkung von Food verstärken. Darüber hinaus ist für den 4. Februar eine groß angelegte Feier zum chinesischen Neujahrsfest geplant.

    Eine offizielle Fortsetzung von Raven (EvilBane: The Iron King)Raven2 ist ein Blockbuster-MMORPG, das in einem dunklen Fantasy-Reich spielt, das mit unvergleichlicher Grafik neu interpretiert wurde. Als Mitglied des Spezialkorps begeben sich die Spieler auf eine Reise, um auf königlichen Befehl hin gefährliche und bizarre Vorfälle zu untersuchen und sich in einen groß angelegten, grausamen Krieg zu stürzen.

    Für weitere Informationen zu Raven2 besuchen Sie bitte das offizielle Forum des Spiels, den YouTube-Kanal und die Facebook-Seite. Spieler können auch die offizielle Website   besuchen, um mehr über das Spiel zu erfahren. 

    Informationen zu Netmarble Corporation

    Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -herausgeber. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games, Jam City und Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISESeven Knights Re:BIRTHRaven2MARVEL Future Fight, und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie auf http://company.netmarble.com.

