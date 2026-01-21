Schluss mit langen Wartezeiten: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank macht's möglich!
Zwischen Machtkämpfen, Chipknappheit und Handelskonflikten: Kai Jordan beleuchtet, wie geopolitische Spannungen Kapitalmärkte und Chancen im Mittelstand neu ordnen.
- Der Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan thematisiert die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, die Europa und die USA betreffen.
- Die EU plant möglicherweise eine Reaktion auf das „Anti-Coercion-Instrument“ der USA, was die zukünftige Handelsdynamik beeinflussen könnte.
- Die Abhängigkeit von ASML für die Produktion von Hochleistungschips könnte zu erheblichen Marktveränderungen führen, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz.
- Die innenpolitische Situation in den USA ist angespannt, mit möglichen Klagen gegen die Regierung und einem Machtkampf um die Notenbankführung.
- China hat sich als bedeutende Wirtschaftsmacht etabliert, was Europa unter Druck setzt, insbesondere in der Automobilindustrie und bei der Förderung von E-Autos.
- Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG sieht Chancen in mittelständischen Unternehmen und plant, ihre Aktivitäten in diesem Bereich weiter auszubauen.
Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,4000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,5000EUR das entspricht einem Plus von +1,06 % seit der Veröffentlichung.
+1,06 %
+2,70 %
+4,40 %
+20,25 %
+104,74 %
+24,67 %
-22,76 %
-34,91 %
