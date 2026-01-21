Azincourt Energy entnimmt Proben mit bis zu 6,28 % U3O8 auf Uranprojekt Harrier

- Hochgradige Uranmineralisierung auf dem gesamten Uranprojekt Harrier bestätigt, einschließlich der Uranlagerstätte Snegamook, Moran Heights, Brook und neu identifizierter Vorkommen, was das Potenzial des Projekts von Bezirksgröße unterstreicht.

- Die erneute Probenahme in der Uranlagerstätte Snegamook bestätigte das Vorhandensein von hochgradigem Uran, validierte historische Ergebnisse und hebt das Potenzial für höhergradige Linsen innerhalb der Lagerstätte hervor.

- Mehrere an der Oberfläche entnommene Proben enthielten hochgradiges Uran, darunter 6,28 % U3O8 im Vorkommen Brook und bis zu 2,27 % U3O8 entlang des Trends Moran Heights, was eine starke oberflächennahe Mineralisierung im gesamten Konzessionsgebiet demonstriert.

- Zwei neue Uranvorkommen wurden bei Boiteau Lake North Extension und Anomaly 7 East identifiziert, wodurch sich die bekannte Ausdehnung der Uranmineralisierung vergrößert.

- Die Uranlagerstätte Snegamook hat im Hinblick auf die Bohrungen 2026 Priorität, wobei historische Bohrungen eine Uranmineralisierung über eine Mächtigkeit von 20 bis 50 m in demselben geologischen Rahmen wie die in Streichrichtung nahe gelegene Lagerstätte Two Time Zone bestätigten.

Vancouver, British Columbia, 21. Januar 2026 / IRW-Press / AZINCOURT ENERGY CORP. („Azincourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: AAZ, OTC: AZURF) freut sich bekannt zu geben, dass die Analyseergebnisse der Proben eingegangen sind, die im Rahmen des Prospektionsprogramms im Sommer 2025 auf dem Uranprojekt Harrier (das „Projekt Harrier“) im Central Mineral Belt in Neufundland und Labrador (Kanada) entnommen wurden.

Projekt Harrier

Das Projekt Harrier von Azincourt erstreckt sich über fünf verschiedene Konzessionsgruppen mit 49.400 Hektar Grundfläche und stellt eine der größten Liegenschaften im Central Mineral Belt dar. Das Projekt Harrier umfasst die Uranlagerstätte Snegamook des Unternehmens und deckt wesentliche uranhaltige strukturelle Korridore ab, die direkt neben und im Streichen der Lagerstätten Moran Lake (9,6 Mio. Pfund U3O8 und 11,8 Mio. Pfund V2O5) und Anna Lake (4,9 Mio. Pfund U3O8) von Atha Energy sowie der Lagerstätte Michelin (127,7 Mio. Pfund U3O8) von Paladin Energy liegen, womit Azincourt im Zentrum eines nachgewiesenen und wachsenden Urangebiets positioniert ist.

Das Projekt Harrier bietet mit über einem Dutzend bekannter Uranmineralisierungszonen und Oberflächengesteinsproben mit einem Gehalt von 7,48 % U3O8 (und >1,0 % U3O8 in 10 verschiedenen Zonen) eine seltene Kombination aus Gehalt, Umfang und geologischer Kontinuität. Bemerkenswerterweise wurden nur 124 Bohrlöcher (insgesamt 19.851 Meter, davon über die Hälfte im Gebiet der Uranlagerstätte Snegamook) überhaupt auf dem kombinierten Konzessionsgebiet niedergebracht, was reichlich Gelegenheit für neue Entdeckungen mit modernen Methoden bietet.

Arbeitsprogramm im Sommer 2025

Das Arbeitsprogramm im Sommer 2025 (siehe Pressemitteilung vom 1. Oktober 2025) umfasste eine hubschraubergestützte Erkundung bereits identifizierter Uranvorkommen sowie die Prospektion zuvor identifizierter radiometrischer Anomalien.

„Die Ergebnisse des Sommerprogramms 2025 stimmen uns sehr positiv“, kommentierte Trevor Perkins, Vice President of Exploration bei Azincourt Energy. „Die Analyseergebnisse haben gezeigt, dass auf dem Projekt Harrier das Potenzial für hochgradige Uranlagerstätten besteht. Wir haben keinen Mangel an Zielen, die ordentliche Uranwerte geliefert haben und nun abgebohrt werden müssen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, fuhr Herr Perkins fort.

Uranlagerstätte Snegamook

Im Bereich der Uranlagerstätte Snegamook lieferte eine 10 cm lange Kontrollprobe, die aus Bohrloch SN-08-06 entnommen wurde, einen Gehalt von 2,71 % U3O8. Diese Probe stammt aus einem Abschnitt, in dem historische Probenahmen einen Gehalt von 0,97 % U3O8 auf 0,5 m ergaben. Dies war der beste mineralisierte Abschnitt aus den historischen Bohrungen auf der Uranlagerstätte Snegamook. Eine 10 cm lange Kontrollprobe, die aus Bohrloch SN-08-18 entnommen wurde, das das Uranvorkommen südöstlich der Lagerstätte Snegamook durchteuft hatte (Abbildung 5), enthielt einen Gehalt von 0,35 % U3O8. Diese Proben bestätigen die Qualität der Mineralisierung in der Umgebung der Lagerstätte Snegamook und unterstreichen das Potenzial für höhergradige Linsen innerhalb der Lagerstätte selbst.

Die Uranlagerstätte Snegamook wird Priorität für die Bohrkampagne im Sommer 2026 haben. Hier identifizierten Bohrungen aus den Jahren 2007 und 2008 zur weiteren Prüfung einer Radongasanomalie eine Uranmineralisierung 1,3 Kilometer entlang des Streichens südöstlich der Zone Two Time (angedeutete und vermutete Ressource von 5,55 Mio. Pfund U3O8, Silver Spruce Resources, Juni 2008). In 17 Bohrlöchern wurde ein 20 bis 50 Meter mächtiger Abschnitt mit uranhaltigen Monzodioritbrekzien und -alteration mit moderater bis starker Chlorit-, Hämatit- und Karbonatalteration, dem gleichen geologischen Umfeld wie in der Zone Two Time, durchteuft (Abbildung 5).

Moran Heights und neue Gebiete

Probenahmen entlang des Trends Moran Heights ergaben bis zu 2,27 % U3O8. Es sind Bohrungen erforderlich, um diese Mineralisierung unterhalb des nahegelegenen Steilabhangs zu verfolgen. Moran Heights liegt etwa 8 km nordöstlich der Uran-Vanadium-Lagerstätte Moran Lake (9,6 Mio. Pfund U3O8 und 11,8 Mio. Pfund V2O5) von Atha Energy und weist eine ähnliche geologische Beschaffenheit auf. Bei Moran Lake kommt die Uranmineralisierung in zwei Zonen vor, die als Upper C Zone und Lower C Zone bezeichnet werden. Innerhalb der Upper C Zone befindet sich die Mineralisierung in brekziösen, mafischen Vulkaniten mit unterschiedlich ausgeprägter Hämatitalteration und hämatitischen Kieselschiefern, während die Uranmineralisierung in der Lower C Zone in chloritisierten Sandsteinen lagert.

Eine Probe aus dem Vorkommen Brook enthielt 6,28 % U3O8, während frühere Probenahmen 4,86 % U3O8 ergeben hatten. Hierbei handelt es sich um ein kleines Vorkommen, bei dem gezielte bodengestützte radiometrische Untersuchungen, Bodenprobenahmen und Schürfgrabungen durchgeführt werden sollen, um die Mineralisierung unter der umgebenden Deckschicht aufzuspüren.

Zwei neue Uranvorkommen wurden in Ausbissen im Gebiet Boiteau Lake, genannt Boiteau Lake North Extension, und in Findlingen sowie Ausbissen östlich des Gebiets Anomaly 7, genannt Anomaly 7 East, identifiziert.

In der Claim-Gruppe Minisinakwa enthielten zwei Findlingsproben Gehalte von 1,02 % und 1,79 % U3O8 in magnetitreichem Metasediment. Der Ursprung der mineralisierten Findlinge ist in diesem Trend noch unbekannt.

Es wurden 43 Handproben entnommen und zur Analyse an die Einrichtung von ACT Labs in Ancaster (Ontario) geschickt. Die Analyseergebnisse liegen vor und sind in Tabelle 1 aufgeführt. Die Ergebnisse sind sehr vielversprechend und zeigen das Potenzial der Projektgebiete, mehrere Uranlagerstätten zu beherbergen.

Tabelle 1: Uran-Analyseergebnisse aus dem Prospektionsprogramm 2025.

Probe-Nr. Claim Typ Gebiet % U3O8 SRC698001 032169M Ausbiss 0,14 SRC698002 032168M Findling Moran Heights 2,27 SRC698003 032249M Ausbiss Anomaly 17 0,19 SRC698004 032239M Ausbiss Whisky Jack 0,06 SRC698005 033544M Ausbiss Whisky Jack 0,01 SRC698006 033544M Ausbiss Whisky Jack 0,08 SRC698007 032225M Findling Minisinakwa 0,72 SRC698008 032233M Anomaly 7 East 0,52 SRC698051 033545M Ausbiss Brook 6,28 SRC698052 036450M Kern Snegamook SN-08-18 0,35 SRC698053 036450M Kern Snegamook SN-08-06 2,71 SRC698054 033544M Ausbiss Boiteau N Ext 0,08 SRC698101 033545M 0,14 SRC698102 033545M 0,03 SRC698103 033545M Findling 0,01 SRC698104 033544M Findling 0,01 SRC698105 032239M Ausbiss 0,03 SRC698106 032239M Ausbiss 0,06 SRC698107 033544M Ausbiss 0,00 SRC698108 033544M Ausbiss 0,14 SRC698109 027386M Findling Minisinakwa 1,02 SRC698110 037744M Findling Anomaly 7 East 0,11 SRC698111 032233M Findling Anomaly 7 East 0,26 SRC698112 032233M Findling Anomaly 7 East 0,44 SRC698151 032169M Ausbiss 0,40 SRC698153 032239M Findling Whisky Jack 1,48 SRC698154 032239M Findling 0,36 SRC698155 032239M Findling Whisky Jack 0,03 SRC698156 033544M Ausbiss 0,02 SRC698157 033544M Ausbiss 0,01 SRC698158 032170M Ausbiss 0,03 SRC698159 032233M Findling Anomaly 7 East 0,15 SRC698160 032233M Anomaly 7 East 0,48 SRC698161 032233M Anomaly 7 East 0,15 SRC698202 027386M Findling Minisinakwa 0,14 SRC698203 032169M Ausbiss 0,32 SRC698204 033545M Findling 0,07 SRC698205 033545M Findling 0,01 SRC698206 033545M Ausbiss 0,00 SRC698207 033544M Ausbiss Boiteau N Ext 0,22 SRC698208 032225M Findling Minisinakwa 1,79 SRC698209 032233M Findling Anomaly 7 East 0,24

Feldprogramm 2026

Das derzeit in Planung befindliche Diamantkernbohrprogramm umfasst etwa 2.000 Bohrmeter in 6 bis 10 Bohrlöchern. Das Programm soll eingeleitet werden, sobald der Schnee geschmolzen und die Seen eisfrei sind. Der Großteil der Bohrungen wird in der Uranlagerstätte Snegamook niedergebracht, einige Bohrlöcher werden jedoch im Vorfeld eines größeren anschließenden Programms auf andere Vorkommen abzielen. Bei mehreren Vorkommen werden bodengestützte radiometrische Rasteruntersuchungen und Bodenprobenahmen durchgeführt, um die Zielstandorte für die Bohrungen zu verfeinern. Die Gebiete Anomaly 7 und Boiteau Lake gelten derzeit beide als bohrbereite Ziele, während die Vorkommen Brook und Minisinakwa, bei denen einige der besseren Analyseproben entnommen wurden, zusätzliche Prospektionsarbeiten zur Verfeinerung der ersten Bohrziele erfordern.

Im Jahr 2008 wurde von Silver Spruce Resources eine vorläufige Ressourcenschätzung für die Uranlagerstätte Snegamook erstellt, die jedoch nie in einem Bericht finalisiert oder eingereicht wurde. Die Arbeiten, die im Rahmen des Bohrprogramms 2026 absolviert werden, beinhalten:

- die Rehabilitierung und Untersuchung der Bohrkerne aus der Uranlagerstätte Snegamook im Kernlager Kanairiktok,

- die Beauftragung eines unabhängigen qualifizierten Sachverständigen mit der Untersuchung der verfügbaren Bohrkerne und der Beratung zu weiteren Bohrungen in der Lagerstätte in Vorbereitung auf eine erste Ressourcenschätzung,

- die Durchführung von Zwillingsbohrungen bei wichtigen Bohrlöchern in der Lagerstätte zur Bestätigung der historischen Mineralisierung,

- die Niederbringung weiterer Bohrungen zur Erweiterung der bestehenden Lagerstätte.

Diamantbohrungen und die Erstellung einer aktualisierten NI 43-101-konformen Ressource für diese Lagerstätte sind für Azincourt eine Priorität. Es wird erwartet, dass die für das Jahr 2026 geplanten Bohrungen zur Erstellung einer Ressourcenschätzung ausreichen werden.

Abbildung 1: Grundbesitz von Azincourt über einer geologischen Karte des Central Mineral Belt in Labrador (Kanada).

Abbildung 2: Projekt Harrier von Azincourt.

Abbildung 3: Karte der Uranprobenahmestellen im Rahmen des Prospektionsprogramms im Sommer 2025.

Abbildung 4: Westblock des Projekts Harrier mit der Lage der Uranvorkommen und den Uranproben aus dem Jahr 2025. Die Proben sind entsprechend ihrem U3O8-Gehalt farblich gekennzeichnet.

Abbildung 5: Karte der Mineralisierung in den Zonen Snegamook und Two-Time.

Über den Central Mineral Belt

Der Central Mineral Belt („CMB“) von Labrador ist eine der am wenigsten erkundeten, jedoch hoch aussichtsreichen Uranregionen Kanadas. Der CMB ist für seine zahlreichen Uran- und Basismetall-Lagerstätten und -Vorkommen bekannt und erfährt aufgrund eines globalen Bedarfs an einer sicheren, heimischen Uranversorgung erneuertes Interesse, da viele Länder anstreben, ihre Kernkraftkapazität zu erhöhen, um Netto-Null-Emissionen zu erzielen.

Der CMB beherbergt mehrere großflächige Uranentdeckungen, darunter das Uranprojekt Michelin von Paladin Energy (127,7 Mio. Pfund U3O8), die Lagerstätte Moran Lake C (historische Ressource von 9,6 Mio. Pfund U3O8 und 11,8 Mio. Pfund V2O5) und die Lagerstätte Anna Lake (historische Ressource von 4,9 Mio. Pfund U3O8). Diese bekannten Ressourcen zeigen das außergewöhnliche Uranpotenzial des Gürtels – doch weite Gebiete sind nach wie vor unzureichend erkundet, da moderne Techniken erst seit Kurzem in der Region angewendet werden.

Mit seiner stabilen Jurisdiktion, historischen hochgradigen Entdeckungen und dem Momentum der modernen Exploration, zeichnet sich der CMB als einer der spannendsten Korridore für die Uranexploration in Nordamerika ab.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 im Namen des Unternehmens erstellt und von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration von Azincourt Energy, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte – einschließlich Uran, Lithium und anderer kritischer sauberer Energieelemente – spezialisiert ist. Das Unternehmen betreibt derzeit sein Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken, Saskatchewan, und seine Uranprojekte Snegamook und Harrier im Central Mineral Belt von Labrador.

*Die hier beschriebenen historischen Ergebnisse, Interpretationen und Bohrabschnitte wurden nicht verifiziert und stammen aus Pressemitteilungen von Silver Spruce Resources Inc. vom 24. April 2008 und 12. August 2008 sowie aus jährlichen Management Discussion and Analysis-Dokumenten, die auf www.sedarplus.ca eingereicht wurden, sowie von Koba Resources Limited vom 11. April 2024 und 20. August 2024, die unter https://kobaresources.com/investors/asx-announcements/ abgerufen werden können. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Daten zu bestätigen und zu validieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die historischen Arbeiten einen verlässlichen Hinweis auf das Potenzial des Projekts Harrier darstellen und dass die Informationen für die Leser von Nutzen sein könnten.

Die Informationen zu den Lagerstätten Michelin, Moran Lake C und Anna wurden den Webseiten und Investorenpräsentationen von Paladin Energy Limited und Atha Energy Corp. entnommen.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

„Alex Klenman“

Alex Klenman, President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, President & CEO

Tel: 604-638-8063

info@azincourtenergy.com

Azincourt Energy Corp.

1430 – 800 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2V6

www.azincourtenergy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Der Gebrauch von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anpeilen“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „terminieren“ und ähnlicher Wörter oder Ausdrücke in dieser Pressemitteilung dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unsicherheiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

