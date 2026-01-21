Plaid gibt die Ernennung von Shawn Babcock zum Chief Operating Officer bekannt

Vancouver, British Columbia – 21. Januar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“) gibt heute die Ernennung von Shawn Babcock zum Chief Operating Officer mit Wirkung vom 20. Januar 2026 bekannt.

Herr Babcock verfügt über mehr als neun Jahre Erfahrung in leitenden Führungspositionen und kann eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Kommerzialisierung innovativer Technologien in aufstrebenden Industriesektoren vorweisen, insbesondere mit Bezug zu Unternehmen aus den Bereichen Bauwesen und Werkstoffe.

Herr Babcock ist ein praxisorientierter Manager, der dafür bekannt ist, neuartige Technologien in skalierbare, betrieblich effiziente kommerzielle Plattformen zu überführen. Sein Hintergrund vereint kreative Problemlösungskompetenz, praktische Führungserfahrung, eine Ausbildung im Rechnungswesen und technologisches Fachwissen, wodurch er ideal positioniert ist, um die Umsetzung zu leiten, während das Unternehmen von der Entwicklung zur groß angelegten Kommerzialisierung übergeht.

Zuletzt war Herr Babcock als Chief Executive Officer von Change Agronomy tätig, wo er eines der größten industriellen Hanfunternehmen Nordamerikas gegründet und erfolgreich skaliert hat. Während seiner Tätigkeit bei Change Agronomy entwickelte er eine mehrstufige, zum Patent angemeldete Agronomie- und Verarbeitungsplattform, die in der Lage ist, hochwertige Industrie-Fasern, Hanfschäben und Proteine in großem Maßstab zu produzieren. Er sicherte Eigenkapital- und Investitionsfinanzierungen in Nordamerika und dem Vereinigten Königreich und leitete operative Teams sowohl in Kanada als auch im Vereinigten Königreich. Unter seiner Führung brachte das Unternehmen zudem mehrere nachhaltige Einzelhandelsprodukte auf den Markt, die in dieser Form erstmals erhältlich waren.

„Shawn bringt genau die operative Disziplin und Kommerzialisierungserfahrung mit, die wir in dieser Phase unseres Wachstums benötigen“, so Guy Bourgeois, CEO von Plaid Technologies. „Seine Fähigkeit, neue Technologien zu vermarkten, skalierbare Abläufe aufzubauen und komplexe Lieferketten zu navigieren, wird für uns bei der Vorbereitung einer breiten Markteinführung entscheidend sein.“