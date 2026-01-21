Lateinamerika bleibt Favorit bei Bergbauinvestitionen

Lateinamerika bietet ein günstiges Verhältnis von ertragreicher Geologie und politisch-rechtlicher Stabilität. Deshalb fließt Kapital in den Bergbausektor der Länder, deren Pipeline für den Weltmarkt wichtiger wird denn je.

Die Aktie des kanadischen Rohstoffexplorers Aftermath Silver (ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN) hat es in ein durch die Branche viel beachtetes Ranking geschafft: Der Titel findet sich auf der Liste der 50 besten Unternehmen des OTCQX 2026. Die OTCQX Best 50 ist ein jährliches Ranking der 50 besten US-amerikanischen und internationalen Unternehmen, die am OTCQX-Markt gehandelt werden – einem Segment, das für kleine und mittlere Akteure nicht zuletzt aus der Montanindustrie für die Kapitalbeschaffung von größter Bedeutung ist. Das Ranking berücksichtigt Rendite und Handelsvolumen.

Aftermath Silver belegt Rang 20 im OTCQX Ranking

Die an der Börse Frankfurt derzeit mit rund 240 Mio. EUR bewertete Aftermath Silver schaffte es auf Rang 20. In den letzten zwölf Monaten gewann die Aktie um 118 % an Wert, auf Sicht von drei Jahren steht sogar ein Kursgewinn von 215 % zu Buche.

Michael Williams, Executive Chairman von Aftermath, kommentierte die Platzierung: „Der OTCQX hat sich für Aftermath als äußerst vorteilhafte Handelsplattform erwiesen. Wir handeln täglich mit über 800.000 Aktien und konnten viele US-amerikanische Aktionäre gewinnen.“

Die starke Platzierung gelang Aftermath in einem günstigen Marktumfeld, das naturgemäß auch der Konkurrenz zugutekommt. Die Investitionen in Bergbau und Exploration ziehen wieder an, da Gold und Silber zu historischen Höchstkursen gehandelt werden und sich bei Kupfer eine womöglich über Jahrzehnte andauernde Knappheit andeutet.

Aftermath exploriert drei Projekte in Südamerika: Das Silber-Kupfer-Mangan-Projekt Berenguela im Süden Perus sowie das Silberprojekt Cachinal und das Silber-Gold-Projekt Challacollo im Norden Chiles.

Neben den erzielten Projektfortschritten dürfte auch der Standort dem Anlegerinteresse zuträglich gewesen sein. Die derzeitige Struktur der globalen Kapitalflüsse ist rasch erzählt. Aufgrund der hohen Metallpreise und der langfristig hohen Nachfrage fließt mehr Kapital in den Bergbau. Und dieses Kapital konzentriert sich auf Standorte mit einem günstigen Verhältnis aus geologischem Potenzial und politisch-rechtlicher Sicherheit.