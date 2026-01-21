BERNSTEIN RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Aussagen des Autoherstellers vom Vorabend zur jüngsten Geschäftsentwicklung deuteten auf einen Rückgang der Volumina im Großhandel hin, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Rückgang dürfte durch einen hohen Vergleichswert im vierten Quartal 2024 noch verstärkt werden./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:19 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 19:19 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 41,22EUR auf Tradegate (21. Januar 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.





