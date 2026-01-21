Defence Therapeutics intensiviert seinen strategischen Fokus auf die präzise Arzneimittelverabreichung, um das Potenzial von Biologika in der Krebstherapie voll auszuschöpfen

Montreal, QC, Kanada, 21. Januar 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute einen weiteren Schritt in seiner betrieblichen Positionierung angekündigt, der dem Fokus des Unternehmens auf die präzise intrazelluläre Arzneimittelverabreichung Rechnung trägt und der Weiterentwicklung der proprietären Plattform Accum über interne Entwicklungsprogramme und strategische Partnerschaften dient. Accum wurde entwickelt, um das volle Potenzial komplexer Krebsbiologika auszuschöpfen. Es optimiert die intrazelluläre Verabreichung und erhöht damit die therapeutische Wirksamkeit bei gleichzeitiger Verringerung der Toxizität.

Im Mittelpunkt dieser Strategie steht Accum, die proprietäre Plattform von Defence Therapeutics für die präzise Wirkstoffabgabe, die eine der größten Herausforderungen in der Onkologie lösen soll: die wirksame Abgabe von Wirkstoffen in den Intrazellulärraum. Durch die Verbesserung der zellulären Aufnahme und Freisetzung der Wirkstoffladung erhöht Accum die therapeutische Wirksamkeit bei niedrigeren Dosierungen, wodurch die Toxizität verringert und den Patienten ein besserer Zugang zu fortschrittlichen Krebsbehandlungen ermöglicht werden kann.

Defence priorisiert diese Plattform und dieses Partnerschaftsmodell durch eine duale Strategie, bei der interne F&E-Programme mit strategischen Partnerschaften im gesamten Biotech- und Pharma-Ökosystem kombiniert werden. Dieser Ansatz ermöglicht die Optimierung sowohl bestehender als auch zukünftiger Assets, wie etwa Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), Radiopharmaka und andere komplexe Biologika. Dadurch werden Therapeutika, die traditionell in späteren Behandlungsphasen zum Einsatz kamen, zu sichereren und wirksameren Optionen in der Erstbehandlung.

„Wir haben einen klaren Fokus: Wir wollen die Wirkstoffabgabe auf zellulärer Ebene optimieren, damit Krebstherapien – unabhängig davon, ob sie von Defence selbst oder von unseren Partnern entwickelt wurden – ihr volles Potenzial entfalten können“, so Sébastien Plouffe, CEO von Defence Therapeutics. „Accum soll einen optimalen Mehrwert für unsere Partner schaffen und letztendlich auch bessere Behandlungsergebnisse für Patienten erzielen.“