Amcor Registered Aktie deutlicher Kursrutsch - -79,78 % - 21.01.2026

Obwohl die Amcor Registered Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,24 %.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Amcor Registered Aktie. Sie fällt um -79,78 % auf 35,50€. Nach dem gestrigen Anstieg von +370,64 %, geht es heute bei der Amcor Registered Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,60 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

Amcor Registered Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Monat +0,10 % 3 Monate +1,24 % 1 Jahr -24,01 %

Informationen zur Amcor Registered Aktie

Es gibt 1 Mrd. Amcor Registered Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,49 Mrd.EUR € wert.

Amcor Registered Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amcor Registered Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amcor Registered Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.