Ihre wichtigsten Termine
Spannende Zahlen-Updates von Intel, Alcoa, Abbott Laboratories, Procter & Gamble
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:30 Uhr, Dänemark: Tryg, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Associated British Foods (ABF), Trading Update
08:00 Uhr, Schweden: Investor, Jahreszahlen
12:30 Uhr, USA: GE Aerospace, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen
17:00 Uhr, USA: Intuit, Hauptversammlung
22:00 Uhr, USA: Alcoa, Q4-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Intel, Q4-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 12/25
10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 12/25
10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 12/25
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 1/26 (vorab)
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 22.01.2025
Zeit Land Relev. Termin 12:00 DEU German Buba Monthly Report 16:15 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 19:30 DEU EZB-Mitglied Nagel spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|23.01. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
