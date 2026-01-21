EU unter Druck: So will man USA und China die Stirn bieten

Albares fügte hinzu, dass die Konsolidierung des Abkommens ein wichtiges Signal für das Bekenntnis der EU zu Freihandel und wirtschaftlicher Sicherheit sei: "Wir müssen der ganzen Welt klarmachen, dass wir an den Freihandel glauben und über die Mittel zur Abschreckung verfügen, um uns vor jeglichem wirtschaftlichen Zwang zu schützen."

Der spanische Außenminister José Manuel Albares sagte am Mittwoch bei einem Besuch in Neu-Delhi, dass ein Handelsabkommen zwischen Indien und der EU voraussichtlich in den nächsten Tagen abgeschlossen werden könne. Nach bilateralen Treffen mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar und Präsidentin Droupadi Murmu in Delhi erklärte er: "Alles läuft perfekt. Wir erwarten keinerlei Hindernisse."

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, wird voraussichtlich Anfang nächster Woche in Indien eintreffen, um die Gespräche über das historische Handelsabkommen abzuschließen, das einen riesigen Markt mit 2 Milliarden Konsumenten schaffen und damit das am Montag unterzeichnete EU-Mercosur-Abkommen als größte Freihandelszone der Welt übertreffen würde.

Darüber hinaus haben, wie aus einem Strategiepapier, das im Vorfeld eines informellen Gipfeltreffens im nächsten Monat erstellt wurde, hervorgeht, Deutschland und Italien davor gewarnt, dass die Europäische Union Gefahr läuft, hinter die USA und China zurückzufallen. Damit dies nicht passiert, sollten sich die Staats- und Regierungschefs auf Reformen zur Wiederbelebung der Wettbewerbsfähigkeit des Blocks einigen.

Das Papier, das Deutschland und Italien als führende Industrienationen Europas positioniert, fordert weitreichende Änderungen, um Bürokratie abzubauen, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und den europäischen Binnenmarkt zu stärken. Das von Reuters eingesehene Dokument warnt davor, dass Europas Lebensstandard und Souveränität gefährdet seien, da viele neue Konkurrenten ihren globalen Einfluss ausbauen. Es heißt: "Das Weitermachen auf dem derzeitigen Weg ist keine Option. Europa muss jetzt handeln."

Das Strategiepapier wurde für das Treffen der Staats- und Regierungschefs am 12. Februar im belgischen Alden Biesen erstellt, bei dem Bundeskanzler Friedrich Merz und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf eine koordinierte EU-Strategie zur Unterstützung von Unternehmen und zur Anwerbung von Investitionen drängen werden. Das Papier fordert die Staats- und Regierungschefs nachdrücklich auf, das Treffen und die Tagung des Europäischen Rates im März zu nutzen, um konkrete Verpflichtungen zu vereinbaren.

Das Papier zitiert Zahlen des Internationalen Währungsfonds, wonach die internen Handelshemmnisse der EU Zölle von bis zu 44 Prozent im Warenhandel und über 110 Prozent im Dienstleistungshandel ausmachen. Es fordert einen "ambitionierten Abbau der regulatorischen Belastung". Es schlägt beschleunigte Genehmigungsverfahren, die routinemäßige Aufhebung veralteter Gesetze und eine strengere Überprüfung neuer Regeln vor, mit regelmäßigen Berichten an die EU-Staats- und Regierungschefs über die Fortschritte.

Deutschland und Italien setzen sich außerdem für eine stärkere Integration in den Bereichen Dienstleistungen, Energie, Kapitalmärkte und digitale Industrien, eine paneuropäische Börse und überarbeitete Fusionsregeln ein, um Unternehmen zu helfen, global wettbewerbsfähig zu sein. Das Papier fordert die EU auf, die Freihandelsgespräche mit Partnern wie Indien, Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und ASEAN zu beschleunigen, warnt aber gleichzeitig, dass Europa bereit sei, gegebenenfalls defensive Handelsinstrumente einzusetzen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion