Dax startet schwächer - Ölpreis sinkt deutlich

hl200 schrieb 26.02.25, 12:21

hallo gemeinde

die kapitalzurückführung wurde auf meinen freistellungsauftrag angerechnet ! --mmn. nicht korrekt.

wie ist das bei euch abgewickelt worden ?



habe auf der qiagen seite einen artikel dazu gefunden .(entn. von qiagen Internetseite)



Erklärung zur deutschen Steuersituation des synthetischen

Aktienrückkaufs (SSBB )



Als niederländische Aktiengesellschaft kann die QIAGEN N.V. keine deutsche

steuerliche Würdigung des synthetischen Aktienrückkaufs vornehmen und

insbesondere keine Entscheidung über den Einbehalt von Kapitalertragsteuer im

Rahmen der Auszahlung an die deutschen Aktionäre treffen. Hierzu sind während der

Durchführung des synthetischen Aktienrückkaufs hinsichtlich des Einbehalts von

Kapitalertragsteuer die involvierten Depotbanken sowie während der Durchführung des

steuerlichen Feststellungs- und Veranlagungsverfahrens die deutschen

Finanzbehörden zuständig.

QIAGEN wird sämtlichen Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nachkommen, um das

steuerliche Verfahren im Sinne der deutschen Aktionäre abzuschließen. Dazu gehört,

dass wir beim Bundeszentralamt für Steuern einen Antrag auf Feststellung des

steuerlichen Einlagekontos bzw. der Einlagenrückgewähr stellen (im Folgenden

„Bescheinigung“). Damit wird nachgewiesen, dass die Zahlungen aus dem

synthetischen Aktienrückkauf aus dem Eigenkapital heraus geleistet werden und damit

beim deutschen Aktionär steuerfrei bleiben. Die verfahrensrechtliche und materiell

steuerrechtliche Würdigung zur Ausstellung dieser Bescheinigung wird jedoch durch

das Bundeszentralamt für Steuern getroffen. Auf Basis unserer Erfahrungen aus den

synthetischen Aktienrückkäufen aus 2017 und 2024 gehen wir davon aus, dass das

Bundeszentralamt für Steuern diese Bescheinigung ausstellen wird.

Sollte die Bescheinigung erteilt werden, werden wir diese auf unserer Investor

Relations Homepage publizieren. Depotbanken können unseres Erachtens auf dieser

Basis gegebenenfalls auch zunächst einbehaltene Quellensteuern erstatten. Sollte eine

entsprechende Bescheinigung bis zum Ablauf des Jahres 2025 nicht vorliegen, besteht

für die deutschen Aktionäre weiterhin die Möglichkeit zur Erstattung bzw. Verrechnung

einbehaltener Kapitalertragsteuer im Rahmen des persönlichen Veranlagunsverfahrens.



gruss

hl