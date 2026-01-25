Anlegen in der post-amerikanischen Welt! Früh investieren, reich ernten?

In den letzten Jahrzehnten hat sich die geopolitische Landschaft dramatisch verändert. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die jahrzehntelang die dominierende Wirtschaftsmacht waren, sehen sich einer neuen Realität gegenüber: einer Welt, in der andere Nationen die Bühne betreten und eine zunehmend größere Rolle spielen. Das ist die Geburt der postamerikanischen Welt, einer Ära, in der die globale Macht nicht mehr in den Händen eines einzigen Landes liegt.

Die "postamerikanische Welt" bezieht sich nicht nur auf den wirtschaftlichen Niedergang der USA, sondern auch auf den gleichzeitigen Aufstieg anderer Nationen. Der Begriff wurde maßgeblich vom indisch-US-amerikanischen Journalisten Fareed Zakaria in seinem Werk „The Post-American World” geprägt.

Eine von Zakarias zentralen Thesen lautet: Schwellenländer wie China, Indien, Brasilien und Russland haben in den letzten Jahren bemerkenswerte wirtschaftliche Wachstumsraten erzielt. Dies habe zu einer Neuverteilung der globalen wirtschaftlichen und politischen Macht geführt. Diese Transformation verändert das Gesicht der globalen Märkte und birgt Chancen für Investoren.

Ein zentrales Merkmal dieser Veränderung ist die De-Dollarisation, also der Prozess, in dem sich Länder und Unternehmen vom US-Dollar als primärer Reservewährung verabschieden. In einer Welt ohne den US-Dollar als unangefochtene Leitwährung stellt sich die Frage: Wie können Anleger profitieren?

Die Entdollarisierung : Ein Wendepunkt für die Finanzmärkte?

Laut einer Studie von J.P. Morgan wurde der US-Dollar in den letzten Jahren zunehmend von anderen Währungen verdrängt, insbesondere im Bereich der Devisenreserven und auf den globalen Anleihenmärkten. Besonders auffällig ist dieser Trend in den Rohstoffmärkten, wo immer mehr Transaktionen auf Basis nicht-dollarisierter Verträge durchgeführt werden.

Dieser Wandel bedeutet für Anleger, dass sie in einem zunehmend multipolaren Währungsumfeld agieren müssen. Der US-Dollar verliert nicht nur in internationalen Transaktionen, sondern auch in zentralen Bankreserven seine Vormachtstellung, da Länder wie China und Russland den Anteil des US-Dollars stetig reduzieren. Dies könnte zu einer Abschwächung des Dollars und infolgedessen zu einer Schwächung seiner Rolle als Reservewährung führen.

So können Anleger von der Entdollarisierung profitieren.

1. Diversifikation in fremde Währungen: Eine der einfachsten Strategien, um von der postamerikanischen Welt zu profitieren, ist die Diversifikation. Anstatt sich ausschließlich auf den US-Dollar zu verlassen, sollten sie überlegen, Währungsportfolios zu erstellen, die stärker auf den Euro, den chinesischen Yuan oder die indische Rupie setzen. Diese Währungen könnten in den kommenden Jahrzehnten stärker nachgefragt werden, da die entsprechenden Länder weiterhin ein robustes Wachstum verzeichnen.

2. Investieren in Schwellenländer: Länder wie Indien, Brasilien und China profitieren von einem wachsenden Binnenmarkt und einer zunehmenden internationalen Bedeutung. Investitionen in diese Märkte – sei es über lokale Aktienmärkte oder internationale Fonds, die auf Schwellenländer ausgerichtet sind – können erhebliche Renditen liefern, da sich diese Länder als die neuen Motoren des globalen Wachstums etablieren.

3. Rohstoffe und alternative Anlagen: Mit der De-Dollarisation könnte sich auch das Interesse an Rohstoffen verändern. Wenn immer mehr Energieverträge und Rohstoffe in anderen Währungen gehandelt werden, könnten Gold, Silber und andere Edelmetalle als Absicherung gegen die Schwäche des Dollars weiter an Bedeutung gewinnen. Für Anleger bedeutet dies, dass Investitionen in Rohstoffmärkte eine wertvolle Absicherung gegen währungstechnische Volatilität darstellen können.

4. Geopolitische Chancen nutzen: Wenn die USA ihren hegemonialen Einfluss verlieren, nimmt der wirtschaftliche und politische Einfluss der großen aufstrebenden Märkte wie China und Indien zu. China und Indien sind nicht nur ökonomische Giganten, sondern können auch zunehmend internationale Handelsabkommen und politische Allianzen prägen. Diese geopolitische Verschiebung eröffnet Anlagemöglichkeiten in Asien, insbesondere im Bereich Infrastrukturprojekte und Technologien.

Fazit: Die Chancen einer postamerikanischen Welt

Die Ära des US-Dollars als dominierende Währung könnte bald vorbei sein. Doch die postamerikanische Welt ist nicht nur ein Zeichen des Abgesangs auf die Vereinigten Staaten, sondern vor allem eine neue Gelegenheit für Anleger:innen. Wer klug diversifiziert und globale Trends im Blick behält, kann von den wachsenden Märkten und der Verschiebung der geopolitischen Machtverhältnisse profitieren.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



