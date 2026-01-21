Heute am 21.01.2026: Qiagen Aktie im Anlegerfokus

Obwohl die Qiagen Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,65 %.

Die Qiagen Aktie ist bisher um -3,04 % auf 45,86€ gefallen. Das sind -1,44 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +19,73 %, geht es heute bei der Qiagen Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qiagen Aktie damit um +15,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Qiagen +14,74 % gewonnen.

Qiagen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,37 % 1 Monat +15,97 % 3 Monate +7,65 % 1 Jahr -7,42 %

Informationen zur Qiagen Aktie

Es gibt 207 Mio. Qiagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,45 Mrd. € wert.

Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.647 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom …

Die am Vortag aufgeflammte Übernahmefantasie bei Qiagen bleibt auch am Mittwoch im vorbörslichen Handel spürbar. Auf der Plattform Tradegate wurden die Aktien des Diagnostikspezialisten am Morgen mit knapp 47 Euro gehandelt, was nochmals einen …

Qiagen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Qiagen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qiagen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.