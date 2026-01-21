    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQiagen AktievorwärtsNachrichten zu Qiagen

    Besonders beachtet!

    401 Aufrufe 401 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 21.01.2026: Qiagen Aktie im Anlegerfokus

    Am heutigen Handelstag muss die Qiagen Aktie bisher Verluste von -3,04 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Qiagen Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 21.01.2026: Qiagen Aktie im Anlegerfokus
    Foto: adobe.stock.com

    Qiagen Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 21.01.2026

    Die Qiagen Aktie ist bisher um -3,04 % auf 45,86 gefallen. Das sind -1,44  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +19,73 %, geht es heute bei der Qiagen Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die Qiagen Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,65 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Qiagen!
    Short
    52,35€
    Basispreis
    0,73
    Ask
    × 6,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    39,08€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 6,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qiagen Aktie damit um +15,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Qiagen +14,74 % gewonnen.

    Qiagen Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,37 %
    1 Monat +15,97 %
    3 Monate +7,65 %
    1 Jahr -7,42 %

    Informationen zur Qiagen Aktie

    Es gibt 207 Mio. Qiagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,45 Mrd. € wert.

    Dax startet schwächer - Ölpreis sinkt deutlich


    Der Dax ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.647 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom …

    Qiagen-Anleger schwelgen weiter in Übernahmefantasie


    Die am Vortag aufgeflammte Übernahmefantasie bei Qiagen bleibt auch am Mittwoch im vorbörslichen Handel spürbar. Auf der Plattform Tradegate wurden die Aktien des Diagnostikspezialisten am Morgen mit knapp 47 Euro gehandelt, was nochmals einen …

    Qiagen Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Qiagen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qiagen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Qiagen

    -4,25 %
    +15,37 %
    +15,97 %
    +7,65 %
    -7,42 %
    -14,87 %
    -12,70 %
    +86,37 %
    +1.790,23 %
    ISIN:NL0015002SN0WKN:A41HBE



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 21.01.2026: Qiagen Aktie im Anlegerfokus Am heutigen Handelstag muss die Qiagen Aktie bisher Verluste von -3,04 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Qiagen Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     