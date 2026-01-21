    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy

    Redcare Pharmacy Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Redcare Pharmacy Aktie bisher Verluste von -4,67 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.01.2026

    Mit einer Performance von -4,67 % musste die Redcare Pharmacy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Redcare Pharmacy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,71 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 58,20, mit einem Minus von -4,67 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Redcare Pharmacy Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -34,18 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -16,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,74 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Redcare Pharmacy eine negative Entwicklung von -14,65 % erlebt.

    Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,74 %
    1 Monat -15,74 %
    3 Monate -34,18 %
    1 Jahr -53,76 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Redcare Pharmacy Aktie, die aktuell unter Druck steht, insbesondere durch den Einfluss von DocMorris. Kleinanleger haben Schwierigkeiten, gegen Hedgefonds anzukommen, was zu einem Rückgang der Aktie führt. Einige Nutzer erwarten einen Rückgang auf 42 Euro, während die Liquidität der Firma als angespannt betrachtet wird. Es wird auch auf eine neue Wandelanleihe hingewiesen, die Liquidität schaffen könnte. Technische Analysen zeigen, dass die Aktie sich am Scheideweg befindet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd. € wert.

    Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


