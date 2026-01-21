Heidelberg Materials-(Turbo)-Calls mit bullisher Tradingchance

Obwohl die Erwartungen für das vergangene und laufende Jahr etwas gesunken seien, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company wegen der möglichen Preiserhöhungen für Zement mit einem Kursziel von 300 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen kommen, wenn die Heidelberg Materials-Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest auf 240 Euro zulegen kann.

Nachdem die Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004) nach einem gelungenen Start in das Jahr 2026 am 16.1.26 bei 236,40 Euro auf ein neues Hoch gestiegen war, konnte sie sich der schwachen Tendenz des Gesamtmarktes nicht entziehen und korrigierte auf ihr aktuelles Niveau bei 227,30 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 230 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis bei 230 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ2JD57, wurde beim Aktienkurs von 227,30 Euro mit 1,70 – 1,71 Euro gehandelt.

Legt die Heidelberg Materials-Aktie in spätestens einem Monat auf 240 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,26 Euro (+32 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 213,93 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 213,93 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM8L7W2, wurde beim Aktienkurs von 227,30 Euro mit 1,39 – 1,41 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 240 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,60 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 204,308 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 204,308 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ4ERH8, wurde beim Aktienkurs von 227,30 Euro mit 2,32 – 2,34 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 240 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,56 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Heidelberg Materials-Aktien oder von Hebelprodukten auf Heidelberg Materials-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.