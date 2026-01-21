    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Netflix Aktie mit Kurssturz - 21.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Netflix Aktie bisher Verluste von -5,96 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Netflix Aktie.

    Foto: Netflix

    Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

    Netflix aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.01.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,96 % verliert die Netflix Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Netflix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,83 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,96 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Netflix Aktionäre einen Verlust von -34,68 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Netflix auf -12,95 %.

    Netflix Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,63 %
    1 Monat -13,82 %
    3 Monate -34,68 %
    1 Jahr -16,53 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Netflix Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Netflix-Aktie, die in den letzten Tagen um fast 7 % gefallen ist. Nutzer äußern Bedenken über hohe Ausgaben, die die positiven Quartalszahlen belasten könnten. Während einige optimistisch auf eine Erholung des Kurses auf 70-80 € hoffen, gibt es auch viele negative Kommentare zur Aktie.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Netflix eingestellt.

    Informationen zur Netflix Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 297,23 Mrd. € wert.

    Kaulitz-Zwillinge werden 'Wetten, dass..?' moderieren


    Die Musiker und Podcaster Bill und Tom Kaulitz moderieren die nächste Ausgabe von "Wetten, dass..?" im ZDF. Wie der Sender mitteilte, kehrt die beliebte Samstagabendshow am 5. Dezember dieses Jahres zurück. Und "das mit den Kaulitz-Brüdern", sagte …

    Almonty Industries, Focus Minerals & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 134 Dollar


    Das Analysehaus Jefferies hat Netflix nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Videostreaming-Anbieter habe im Schlussquartal 2025 durchwachsen abgeschnitten, konstatierte James Heaney in seiner Reaktion …

    Netflix Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Netflix

    -5,79 %
    -10,63 %
    -13,82 %
    -34,68 %
    -16,53 %
    +125,48 %
    +46,36 %
    +619,23 %
    +3.763,19 %
