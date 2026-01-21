Netflix Aktie mit Kurssturz - 21.01.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,96 % verliert die Netflix Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Netflix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,83 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,96 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Netflix Aktionäre einen Verlust von -34,68 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Netflix auf -12,95 %.

Netflix Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,63 % 1 Monat -13,82 % 3 Monate -34,68 % 1 Jahr -16,53 %

wallstreetONLINE-Community zur Netflix Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Netflix-Aktie, die in den letzten Tagen um fast 7 % gefallen ist. Nutzer äußern Bedenken über hohe Ausgaben, die die positiven Quartalszahlen belasten könnten. Während einige optimistisch auf eine Erholung des Kurses auf 70-80 € hoffen, gibt es auch viele negative Kommentare zur Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Netflix eingestellt.

Informationen zur Netflix Aktie

Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 297,23 Mrd. € wert.

Die Musiker und Podcaster Bill und Tom Kaulitz moderieren die nächste Ausgabe von "Wetten, dass..?" im ZDF. Wie der Sender mitteilte, kehrt die beliebte Samstagabendshow am 5. Dezember dieses Jahres zurück. Und "das mit den Kaulitz-Brüdern", sagte …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Das Analysehaus Jefferies hat Netflix nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 134 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Videostreaming-Anbieter habe im Schlussquartal 2025 durchwachsen abgeschnitten, konstatierte James Heaney in seiner Reaktion …

Netflix Aktie jetzt kaufen?

